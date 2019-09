Italianos jaqueados por los “malware”

Los ciberbandidos ya actúan como una criminalidad organizada sirviéndose para ello siempre más a menudo de malware (programa maligno), software dañinos, como arma de ataque.

Italia es el cuarto país en el mundo por agresiones informáticas con este tipo de virus, luego de Estados Unidos, Japón y Francia.

En el ciber espacio italiano fueron interceptados 9,4 millones de malware solo en el primer semestre de 2019. Ese es el cuadro ofrecido por Trend Micro Research en el informe “Evasive Threats, Pervasive Effects”.

A nivel global la investigación evidencia cómo crecen los ataques “fileless”, amenazas invisibles que afectan la memoria de una computadora.

En los primeros seis meses de 2019 a Italia llegaron unas 225 millones de amenazas informáticas vía e-mails, mientras que el número de aplicaciones malignas descargadas por los usuarios resultó 12.660, un crecimiento sensible en relación al mismo período de 2018 cuando los “download” peligrosos de APP se ubicaban en un nivel de 10.662.

Trend Micro individualizó además 3.800.000 accesos de Italia a sitios que contenían malware y otras intimidaciones. Y en la península itálica están en aumento los ‘Exploit Kit’, esto es la recolección de software que permiten realizar ciberataques sin tener conocimiento informáticos profundos (fueron relevados 1.308). Pero son siempre más difundidos los virus malévolos para el online banking (2.146 contra los 1.901 del mismo período de 2018).

En mayo pasado Europol desarticuló una ciber-gang que utilizó este tipo de “malware” para capturar datos bancarios y robar 100 millones de euros a más de 4.000 clientes, entre empresas e instituciones financieras.

A nivel global, Trend Micro bloqueó poco menos de 27.000 millones de amenazas, 6.000 millones más respecto al primer semestre de 2018. El 91% de éstas se propagó mediante los correos electrónicos.

También en este caso prevalecieron los malware que afectaron sitios de los bancos, Pos y dispositivos de quien descargó App.

malévolas.

A nivel mundial la agresión más revelada es la de los virus que acuñan las criptomonedas sin el conocimiento de los usuarios, fagocitando en forma ilícita recursos de sistema del dispositivo atacado (cryptomining).

Aumentan además los router en los ataques informáticos (+64%) y están en crecimiento las agresiones del Ptio “fileless”, amenazas no visibles como los comunes virus puesto que no prevén instalación de ningún file maligno de las computadoras de la víctima.

Esta técnica silenciosa es usada para acuñar ilegalmente criptomonedas, para los troyanos bancarios y los “ransomware” En Europa, Italia es la segunda, detrás de Alemania, en difusión de este tipo de amenaza y en el puesto 12 en el mundo.

Recientemente fue descubierta una nueva tipología que agrede mediante SMS comunes. Mecanismo típico del “ransomware” (tipo de malware), y, por último, la “digital extortion” con la que los hackers obligan a la víctima a pagar un rescate para volver a tener posesión de los propios datos: está en aumento exponencial en el mundo (+319%).

ansa