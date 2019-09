¿Jennifer López al Super Bowl?

En medio de los rumores de que podría encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl, la gran final del football americano, en febrero, la actriz y cantante Jennifer López afirmó que la idea suena genial “en teoría” y que le “encantaría” poder hacerlo.

“Es algo de lo que hemos hablado durante muchos años y, ya sabes, sería bueno. Sería bueno. No puedo decir que no me encantaría”, aseguró la estrella de 50 años sobre la posibilidad de protagonizar la famosa presentación anual.

Entrevistada en el programa de televisión “Live with Kelly and Ryan”, la estrella del filme “Hustlers”, aseguró que todos le preguntan sobre el tema desde hace años.

“Sé que todo el mundo me pregunta. Están empezando a pensar que le estoy diciendo cosas a la gente. ¡Todavía no sé nada!”, dijo, sin confirmar si estará presente en la próxima edición del show con mayor tele audiencia de la televisión estadounidense.

La entrevistadora Kelly Ripa le dijo a la cantante que el Super Bowl, programado para el 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida, “es realmente algo que sucede alrededor del concierto”.

“Sí, de verdad”, respondió López. “Creo que la mayoría de las chicas se sienten así”.

Una fuente cercana a la artista le dijo a Entertainment Tonight que J.Lo y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) “han estado en conversaciones por un tiempo, pero hay muchos factores que intervienen en el acuerdo antes de que sea oficial”.

“Jennifer ha estado diciendo durante un tiempo que quiere actuar en el espectáculo de medio tiempo y parece que su sueño puede hacerse realidad”, continuó la fuente.

La cantante nacida en el Bronx, Nueva York, sabe que, más allá de la extensa y exitosa carrera que tiene encima, la plataforma del Super Bowl le escenario más grande de su vida.

“Jennifer ya ha trabajado con la NFL este año promoviendo la temporada, por lo que las cosas se ven bien”, agregó la fuente.

Además de López, se rumorea que también están siendo considerados para el 2020 Enrique Iglesias y Pitbull, quienes tienen vínculos con Miami.

La edición de la final del Fútbol Americano del 2021 se realizará en la ciudad de Tampa, Florida.

Por otro lado, Alex Rodríguez, pareja de López, reveló hoy que tiene intenciones de invitar a todas sus ex parejas a su boda.

A pesar de que el novio de López evitó dar detalles respecto a la boda, si dio algunas pistas que podrían revelar que la pareja está planeando una gran celebración.

“Lo que sí tengo es una pequeña pista para todos vosotros sobre la boda: vamos a tener que hacer un vuelo muy largo en avión”, afirmó durante la entrevista televisiva.

ansa