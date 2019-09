“No sé si el Barcelona hizo todo lo posible para el regreso de Neymar”

Lionel Messi es la tapa del diario catalán Sport, que ofrece en la edición de este jueves una entrevista exclusiva con el crack del Barcelona. Allí, entre los temas que trató, el argentino habló de su resignación por no poder contar con Neymar nuevamente como compañero.

“Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente no sé si el Barsa hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. No estoy decepcionado. Tenemos una plantilla espectacular que puede optar a todo, también sin Ney”, disparó Messi, quien también dejó en claro que quiere permanecer en el club catalán.

“Esta es mi casa y no quiero irme, pero también quiero ganar”, avisó con la mira puesta en el futuro.

msn