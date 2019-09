Piden abrir una investigación por la fuerte suba del dólar el día después de las PASO

Una fiscal requirió comenzar a investigar si el presidente Macri ordenó al Banco Central no intervenir en el mercado para que la moneda se disparara.

La fiscal Paloma Ochoa requirió abrir una investigación para determinar si el presidente Mauricio Macri ordenó al Banco Central no intervenir en el mercado cambiario para que el dólar se disparara el día después de las PASO con el resultado electoral adverso. Podrían citar como testigo al ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, por sus dichos.

El dictamen fue elevado al juzgado federal 12, que actualmente está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenará las medidas de prueba solicitadas por la fiscal.

La denuncia fue realizada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien cuando ratificó su presentación adjuntó los dichos de Redrado a distintos medios.

Redrado dijo que Macri dijo “que el dólar se vaya a donde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar”.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez ordenará oficios al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Jefatura de Gabinete, y al ministerio de Hacienda.

