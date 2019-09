Vuelven los apagones en Cuba por la crisis energética

El gobierno cubano comenzará a aplicar una serie de medidas para enfrentar la crisis de petróleo, entre ellas apagones programados, que surgen a partir de los efectos de la política de bloqueo que está aplicando Washington contra la isla.

Los cubanos esperaban la aplicación de la decisiones anunciadas anoche por el presidente Miguel Díaz-Canel, sin querer “provocar susto, ni miedo” en la ciudadanía sino reacciones “con valentía”, indicó el gobernante.

“Queremos informar sin provocar susto, ni miedo. Estamos dando a conocer algo que habíamos alertado, esa es la responsabilidad del Consejo de Ministros, y tiene el deber de anunciar estos nuevos retos”, subrayó el mandatario en la televisión nacional.

Describió “lo que está pasando, cuáles son sus causas, cómo hemos trabajado en estos meses para minimizar su impacto, cuáles son las posibilidades de superar esta coyuntura”.

Pidió “trabajar con valentía. No hay que tener miedo. La belleza está en lo retador de las situaciones”, aseguró Díaz-Canel, que anunció un plan de restricciones del uso de combustible que incluyen “apagones” programados y limitados.

“No. Yo no tengo miedo. Mi preocupación ahora mismo es que pase la “guagua” (autobús público) para llegar a mi trabajo. Si no pasa, arranco a pie para allá”, dijo a ANSA Ernesto Hernández, empleado de una empresa estatal en La Habana.

En las “paradas” de ómnibus en la ciudad de dos millones de habitantes esperaban temprano grupos de personas que parecían mas numerosos que lo normal. Existía un ambiente completo de tranquilidad, constató ANSA en un recorrido.

“Yo vi por la televisión a Díaz-Canel anoche. Pero no me sorprendió el anuncio porque veo lo que está pasando con Estados Unidos”, estimó Adelaida, de 50 años de edad, cuyo centro de trabajo está a 40 minutos de viaje en autobús de su casa.

Las gasolineras, todas del estado, vendían combustible en la ciudad normalmente aunque solo las calidades mas baratas la “regular” y “de motor”. La calidad Especial, estaba cancelada en algunos de ellos.

El presidente pidió a la ciudadanos “atenuar la escasez de petróleo y de otros productos”.

Cuba ha importado ya por años el petróleo desde Venezuela, cuyo gobierno bolivariano es su mas cercano aliado en el mundo.

El presidente dijo que la situación actual durará hasta el próximo 14 de septiembre, “porque no va a entrar combustible hasta esa fecha”.

Reveló que ese día entrará un barco de combustible. “Los próximos embarques llegan a finales de septiembre”, agregó.

Prometió que hacia fines de mes arribarán otros buques petroleros y se llegará “a estabilizar la situación”.

“Los contratos del mes de octubre están negociados”, divulgó.

En cuanto a la situación política Díaz-Canel aseguró que “la subversión ideológica no cesa, inventan pretextos falsos para colocarnos en listas injustas. En el colmo del cinismo, apelan también al chantaje a cambio de que abandonemos el curso que hemos escogido”.

Llamó a que “nadie acapare (productos escasos) y a mantener el control popular que es una victoria de la estrategia de pensar como país y “no podemos retroceder en ese aspecto”.

