Al menos 11 muertos en el incendio de un hospital de Rio

Al menos once personas, en su mayoría ancianos, fallecieron en el incendio ocurrido en la noche del jueves en Rio de Janeiro, mientras otros pacientes se encontraban en estado grave tras ser trasladados a otros centros médicos.

Las autoridades del Hospital Badim informaron que parte de las víctimas se encontraban en las salas de terapia intensiva del edificio de cinco pisos en el barrio Maracaná, zona norte de la ciudad.

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Médico Legal en la mañana de este viernes.

El alcalde carioca Marcelo Crivella dijo que el hospital contaba con equipos de socorro pero familiares denunciaron negligencia de los rescatistas.

“No sabemos nada de mi tío hasta ahora, esto es una tragedia, el hospital no nos informa donde está y si está con vida, quiero denunciar lo que están haciendo”, dijo hoy Nataly Claudinho cuyo tío se encontraba internado con un ACV.

El comisario de la Policía Civil, de investigaciones, Marcos Braga dijo que no se puede descartar que haya más víctimas porque aún no se concluyó la pericia.

En principio la causa del siniestro fue un cortocircuito iniciado poco antes de las 19 hs (22 GMT) en el edificio donde se realizaban obras de remodelación.

Mientras familiares permanecían frente al Hospital Badim otros recorrían diversos centros médicos donde fueron trasladados decenas de enfermos.

Según informaciones no confirmadas unas cien personas se encontraban internadas cuando comenzaron las llamas y surgió una cortina de humo que habría matado algunas personas por asfixia.

ansa