Bolsonaro: “Nuestra enemiga es la prensa”

El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que “nuestra enemiga” es la prensa, en un nuevo embate contra los medios de comunicación lanzado desde el hospital donde está internado desde el domingo cuando fue sometido a una cirugía. “Nuestra enemiga: parte de la GRAN PRENSA (con mayúscula NDR), ella no nos dejará en paz, si creemos en ella será el fin de todos”, posteó el mandatario en su perfil de Twitter.

El capitán retirado del Ejército señaló, en el mismo tuit, que “mientras nos peleamos entre nosotros el enemigo se fortalece, no podemos agradar a todo el mundo”.

Bolsonaro se encuentra internado en el hospital Vila Nova Star de San Pablo donde ayer se anunció que no retomará el cargo este viernes sino el próximo martes y fue postergada la retirada de una sonda nasal.

La semana pasada Bolsonaro reforzó sus ataques a los medios al presentarse en el Palacio de Alvorada, residencia oficial en Brasilia, con diarios en la mano para señalar las supuestas “mentiras” allí publicadas.

“Es preocupante el ataque a la prensa independiente o a la que el gobierno no controla”, declaró esta semana el relator de la OEA para la Libertad de Prensa, Edison Lanza.

A pesar de que su estado de salud Bolsonaro continuó publicando mensajes en las redes sociales en los últimos días.

El jueves por la noche se comunicó en vivo desde una habitación del hospital para destacar las “últimas buenas noticias del gobierno” y recordar el “milagro” de haber salido con vida de la puñalada que recibió en el abdomen.

El domingo pasado el paciente fue sometido a la cuarta cirugía tras el atentado ocurrido durante un acto de campaña en septiembre del año pasado.

Ayer Bolsonaro se reunió con su hijo, Carlos, responsable de su estrategia de comunicación en las redes sociales y uno de sus principales asesores.

