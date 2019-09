Debut con derrota para Maradona

Gimnasia y Esgrima La Plata perdió 2-1 de local con el campeón defensor, Racing Club, en el partido que registró el debut del DT Diego Maradona por la sexta fecha de la Superliga de Argentina, que lidera Boca Juniors tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata.

Diego González (36′) y Matías Zaracho (54′) marcaron para Racing, mientras que Matías García empató transitoriamente a los 52′ para Gimnasia, que pelea por la permanencia en la primera división de Argentina.

Maradona celebró el gol de García de cara a una de las gradas del estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, situado 60 kilómetros al sur de Buenos Aires y colmado por 25 mil personas.

El ex astro argentino volvió a trabajar como DT en el fútbol de su país luego de 23 años y cuatro meses para desarrollar su séptima experiencia como entrenador y pese al resultado adverso confió en que “esto no se termina acá”.

“Me quedó la amargura de no haber podido empatar el partido en el final, porque Racing hizo los goles no como lo venía viendo yo. Hizo goles ‘sucios’, pero no hay que llorar. Hay que seguir trabajando, metiéndole”, analizó Maradona.

El capitán del seleccionado argentino campeón mundial en México 86 lamentó que Gimnasia no pudo mantener la paridad en el marcador, pues Racing anotó el gol del triunfo sólo dos minutos después del empate de García.

“No terminamos de gritar el gol del empate, que estábamos perdiendo 2-1. El fútbol tiene esas cosas y tenés que pasar de página. Me duele el alma, porque no creo que el campeón argentino haya sido más que nosotros”, opinó Maradona.

“En ningún momento nos llevó por delante o fue superior. Pero tiene jugadores de calidad que esconden la pelota y no podés agarrarla, teniendo que correr el doble. Y más si vas atrás en el tanteador”, completó.

Por otra parte, Maradona comentó sobre la conducta de Eduardo “Chacho” Coudet, DT de Racing y a quien dedicó una ironía sobre sus reclamos al árbitro Diego Abal.

“Lo miraba al ‘Chacho’ y fue a un teatro de revistas. O algo porque bailaba, levantaba los brazos, se peleaba con todos los árbitros”, bromeó Maradona.

“Estará en otro partido el Chacho. Se lleva tres puntos de oro y nosotros nos quedamos con ganas de seguir trabajando. Creo que en toda la disputas, cobró para Racing. Tuvo razón el ‘Chacho'”, completó el DT de Gimnasia.

Consultado sobre el comentario de Maradona, el DT de Racing respondió que no se peleó “con nadie” durante el partido y aclaró que no miró en dirección del banco de suplentes de Gimnasia para ver al entrenador rival.

“Es la primera vez que nos cruzamos con Diego. Obvio que nos moviliza. Es el ídolo de todos nosotros. Conocerlo personalmente es distinto, es Maradona. La verdad que no miro para el costado, para el banco rival, no presto atención”, inició Coudet.

“Lo que pasa es que yo estoy en el costado de la cancha y no tengo a nadie con quien hablar. Por eso aprovecho a charlar con los árbitros”, completó el DT de Racing en filosa alusión al cuerpo técnico que acompaña a Maradona.

Sebastián Méndez y Adrián González completan el cuerpo técnico de Maradona, que alineó a los paraguayos Víctor Ayala y Pablo Velázquez (reemplazado a los 62′) e incluyó al uruguayo Brahian Alemán (81′) y al venezolano Jesús Vargas (68′).

A su vez, los chilenos Gabriel Arias y Eugenio Mena fueron titulares en Racing, que e incluyó al paraguayo Matías Rojas a los 84′ y ahora quedó con 9 puntos, ocho más que Gimnasia, último además de la tabla de promedios que define los tres descensos a la segunda división.

El programa dominical cerró con la victoria de Boca Juniors como local por 1-0 sobre Estudiantes de la Plata, con el tempranero tanto de Emanuel Reynoso a los 3′, tras un rebote que dio el arquero visitante, y quedó como único puntero del certamen con 14 puntos, mientras que su rival quedó con 6 unidades.

En los otros partidos, Talleres de Córdoba venció 1-0, con un gol de Nahuel Bustos a loa 38′, a Banfield, amenazado con el descenso al igual que Gimnasia y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con ese resultado, Talleres alcanzó a San Lorenzo, ambos escoltas de Boca Juniors con 13 puntos, nueve más que Banfield, adonde debutó el DT Julio César Falcioni y que desperdició un penal en los pies de Nicolás Bertolo, cuyo remate fue atajado por Guido Herrera.

La jornada registró también el empate 1-1 en el derby entre Rosario Central y Newell’s Old Boys con goles de Claudio Riaño (68′) y Cristian Lema (66′), respectivamente.

Más tarde, Independiente (Silvio Romero 24 y 47′) empató 2-2 con Lanús (Lautaro Valenti 49′ y José Sand 54’) y quedó en 7 puntos, cuatro menos que su rival.

La jornada concluirá el lunes, cuando Aldosivi, que suma 4 puntos, recibirá a Patronato (10) y Vélez Sársfield (7) será local de Atlético Tucumán (6).

En la víspera Arsenal goleó por 4-1 a Unión, mientras que River Plate arrolló por 4-0 a Huracán, en tanto que Colón venció a San Lorenzo por 2-1, idéntico resultado al que Defensa y Justicia logró ante Central Córdoba, mientras que Argentinos Juniors superó por 1-0 a Godoy Cruz.

ansa