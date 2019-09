El parte médico de Jorge Lanata

Jorge Lanata fue internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión este domingo 15 por la tarde. Por este motivo no salió al aire su programa de El Trece, Periodismo Para Todos, según confirmó su producción a través de las redes sociales.

Este lunes a las 9:30 de la mañana, la institución médica dio el primer parte médico sobre la salud del conductor: “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el Sr. Jorge E. Lanata ingresó a la institución en el día de ayer por un cuadro de crisis hipertensiva, evolucionando al momento con parámetros estables”.

El comunicado del hospital universitario fue firmado por los doctores Pablo Raffaelle, jefe de Unidad Renal, y Matías Fosco, director médico. En el caso de que su cuadro siga evolucionando favorablemente, podría recibir el alta y continuar con sus actividades profesionales.

Según pudo saberTeleshow, el periodista ingresó al centro médico con presión arterial alta, y los profesionales rápidamente controlaron el cuadro. Por precaución, decidieron que se quedara internado y en observación.

Anteriormente, sufrió una caída al levantarse de su cama y se golpeó la cara. Por esta razón, el equipo de maquilladores de su programa periodístico que se emite por la pantalla de El Trece tuvo que hacer un trabajo especial para que no se notara frente a cámara.

El lunes pasado, Lanata sufrió otra caída que le provocó el hundimiento de una costilla. Según informó el periodista Ángel de Brito en Twitter, también le lastimó un brazo. Tras este episodio, solo fue a su programa de Radio Mitre un día de la semana pasada, y se tuvo que trasladar en silla de ruedas.

Esta es la cuarta internación de Jorge en los últimos siete meses. En marzo, estuvo en la terapia intensiva de la Fundación Favaloro por un cuadro de gastroenteritis. Sin embargo, él contó que los médicos nunca le dieron un diagnóstico preciso sobre su enfermedad: “Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros. Me hicieron todos los exámenes posibles y no daba nada”.

Mientras que a mediados de abril estuvo en el mismo centro médico por una neuropatía diabética. Y la tercera internación fue a principios de junio cuando permaneció cuatro días en el Hospital Británico tras haber contraído el virus de la Influenza H1N1, más conocido como Gripe A. “Me agarré una enfermedad vintage. Tardó cuatro años en llegar. Quizás abro un sobre y me agarra Antrax”, bromeó en su programa radial después de haber recibido el alta.

msn