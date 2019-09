Quiénes son las mujeres que arman planes para la fórmula F-F

Una mujer entró discretamente en escena. Se acercó a la mesa donde estaba por comenzar una conferencia de prensa y acomodó una silla justo al lado de Miguel Acevedo (UIA), el candidato a presidente Alberto Fernández, el jefe dela CGT Héctor Daer, el gobernador Juan Manzur, el candidato a diputado Sergio Massa y el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Quien agregó el asiento fue Cecilia Gómez Mirada y quien lo ocupó unos minutos después fue Verónica Magario, candidata a vicegoberandora bonaerense.

Un dirigente que estuvo en San Miguel de Tucumán, donde hubo acto por el Día del Maestro, almuerzo en el gremio de la Sanidad, reunión entre industriales, sindicalistas y políticos y cena por los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán, mostró una foto a Infobae y expresó con alegría: “Volvieron las corbatas”. La referencia apuntaba al estilo de Cambiemos que impuso las camisas blancas o en tonos pastel sin nudo en el cuello. En la foto efectivamente todos los dirigentes políticos vestían traje, camisa y corbata. Una obviedad: no había mujeres entre ellos y en los escenarios siempre hay preponderancia masculina.

Sin embargo, Alberto Fernández tiene una compañera de fórmula mujer. Claro que el peso político de Cristina Fernández excede al género: fue la primera presidenta electa para el cargo y la primera reelecta. Sea quien sea el ganador el 27 de octubre, será un presidente varón. Seis candidatos compiten por la presidencia (Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión, Nicolás del Caño y José Luis Espert). De las fórmulas presidenciales que superaron las PASO el Frente de Todos, NOS y el FIT llevan candidata a vice mujer: CFK, Cynthia Hotton, Romina del Pla.

Una economista en México 337

En el área que mayor expectativa genera, Economía, el poder se comparte. La única dama que se vio en las reuniones técnicas post PASO entre los funcionarios de Cambiemos y los referentes que acompañan a los distintos candidatos a presidentes es del Frente de Todos, del círculo de amigos de Fernández. Con Guillermo Nielsen, Emmanuel Álvarez Agis y Matías Kulfas, lideró el diálogo Cecilia Todesca Bocco. Es además la única de todos ellos a quien se puede ver prácticamente a diario en la oficina de México 337. Pertenecen al Grupo Callao tanto Todesca como Cecilia Gómez Mirada, la única mujer del equipo que viaja con la comitiva de Fernández y coordina que se cumpla paso a paso la agenda de campaña que acuerdan el candidato y Santiago Cafiero con la dirigencia de cada lugar.

Un binomio con paridad de género

Los equipos técnicos que preparan políticas públicas para todas las áreas, previo diagnóstico, son coordinados por Nicolás Trotta desde la UMET en el nombre de Alberto Fernández y Virginia García, designada por Cristina Fernández de Kirchner. García es santacruceña, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ex senadora nacional por su provincia, ex cuñada de Máximo Kirchner y secretaria parlamentaria del bloque Unidad Ciudadana por lo que ocupa una oficina en un edificio anexo del Congreso. Sobre una pared tiene una pizarra magnética con las fotos de todos los senadores con imán por detrás para mover como si armara un rompecabezas según como vote cada senador en cada ley en debate. Es su forma gráfica de llevar el conteo.

Trotta y García tienen comunicación fluida con los especialistas, investigadores, técnicos y políticos, vía celular y a través de una plataforma que integran referentes coordinadores y referentes participantes. Quien lo desee puede enviar una solicitud y formar parte. En ese espacio, cada ventana abre el grupo de cada área que tiene un nombre similar pero no igual a los ministerios. La razón: que no se crea que quien coordina o participa como referente será quien sea designado en el posible gabinete. Eso quedará para el candidato a presidente en caso de ganar.

En los listados de referentes hay mujeres pero no hay paridad de género. Algunos nombres se repiten en varias carteras. Muchos representan a los distintos espacios políticos que integran el Frente de Todos o son parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Hay rectores, investigadores, profesores, de las 67 universidades públicas nacionales que integran la red. También hay ex funcionarios, ex jueces y políticos.

24 equipos de más de 100 personas

Son 24 equipos de entre 100 y 150 personas cada uno, integrados por una mesa ejecutiva en cuyo vértice están García y Trotta. Trabajan también en coordinación la ex diputada Claudia Vernazza; Mario Cafiero; Kelly Olmos y José Ignacio de Mendiguren; Gabriela Diker, rectora de la Universidad General Sarmiento; Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la diputada Laura V. Alonso, ex subsecretaria de Políticas Universitarias.

En la plataforma están integrados especialistas de todo el país, la herramienta permite mantenerse en contacto como en una red social. Se les pide, y propone, enviar ideas, políticas públicas desde y para cada región. Después se plasma en encuentros como el Primer Foro del NOA que el 26 de julio tuvo lugar en Tucumán, provincia cuyo gobernador, Juan Manzur, apuntala fuertemente a Alberto Fernández. En paralelo a la campaña presidencial, en Formosa se organizará el Foro de profesionales del NEA.

El sábado 3 de agosto hubo presentación en sociedad. En la facultad de Medicina de la UBA se reunieron más de 250 expositores académicos, investigadores, especialistas, funcionarios provinciales y ex funcionarios. Tras el debate, Fernández cerró el evento. La primera semana de octubre habrá uno similar, pero exclusivamente sobre Género como ya hubo de Educación, por ejemplo. Los subtemas serán: tareas de cuidado, el futuro del trabajo, violencia laboral y seguridad social.

En todo eso trabajan los equipos que en el caso de Ciencia y Tecnología tienen como mujeres destacadas a la diputada sanjuanina Daniela Castro, Cecilia Todesca y la diputada Carla Pitiot, que fue designada por el Frente Renovador. El resto de las figuras con más trabajo en el área son varones conocidos: Miguel Peirano, Arnaldo Bocco, Daniel Filmus y Roberto Salvarezza.

En Políticas Sociales, están Alejandro Villar, rector de la Universidad de Quilmes, y Ana Castellani, investigadora del Conicet, más la lista de un centenar de referentes con distinto grado de participación.

En Macroeconomía para el desarrollo, además de Cecilia Todesca están Kelly Olmos; Castellani (su especialidad es transparencia y anticorrupción) y Ana Cafiero, socióloga, ex directora general de Cooperación Internacional e hija de Antonio Cafiero.

En Desarrollo Productivo y Políticas Públicas, están el ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; Todesca y Delfina Rossi, dirigente porteña hija de Agustín Rossi que participa de varios grupos. También está Kelly Olmos y Diana Guillén, ingeniera agrónoma que presidió el Senasa, organismo en el que tuvo ella misma una larga trayectoria.

Seguridad Social, Relaciones Exteriores y Empleo

En Seguridad Social pican en punta dos mujeres que también marcan el ritmo de la campaña para la Tercera Edad: Mirta Tundis del Frente Renovador y Luana Volnovich, de La Cámpora y segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales en Buenos Aires.

Relaciones Exteriores es un área muy requerida. Para cancilleres se menciona a Jorge Argüello, Jorge Taiana y Felipe Solá. En el área están también Soledad Magno, secretaria de Política Internacional de La Cámpora que estuvo al frente de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner; Natalia Tini, especialista en política latinoamericana, ex funcionaria de Defensa y ex delegada ante el Consejo de Seguridad de la UNASUR, y Lucrecia Cardoso que antes de ser vicepresidenta y presidenta del INCAA estuvo cinco años en Cancillería. Cardoso también trabaja en el grupo de Cultura.

Una diputada de estrecho vínculo con Cristina Fernández coordina Trabajo: la diputada nacional Vanesa Siley, secretaria general del gremio Sitraju. Madre de un hijo, nacida en Buenos Aires pero con residencia en Capital, Siley lidera la pelea con los judiciales de Julio Piumato y es una de las pocas mujeres con traje de sindicalista. CFK la puso en las listas en 2017 y el 11 de agosto fue una de las “caras nuevas” elegida por el equipo de comunicación para mantener informados a los medios entre las 18 y las 21 cuando empezaron a conocerse los primeros resultados de las PASO.

Alberto Fernández suele decir que además de entender de Economía, también podría ser su propio ministro de Justicia. Aunque para el cargo se menciona, sin confirmación, a Eduardo “Wado” De Pedro, muchos miran más cerca del candidato, a la siempre presente Marcela Losardo. Abogada, ex compañera de estudio en la UBA, es quien mejor interpreta a Fernández en la materia y quien podría cuidarle su firma en la Secretaría de Legal y Técnica, por ejemplo. Con vínculos en gran parte de los despachos de los Tribunales, Losardo lo acompañó en la Superintendencia de Seguros, en el BAPRO, fue su jefa de asesores en la Jefatura de Gabinete y Secretaria de Justicia. Los otros nombres de peso en la plataforma de los ‘técnicos’ son el de María Laura ‘Malala’ Garrigós de Rébori, ex jueza (se jubiló en marzo tras 42 años en el Poder Judicial) y presidenta de la agrupación Justicia Legítima que se conformó durante el kirchnerismo y el de Silvia La Ruffa del porteño Nuevo Espacio de Participación que lidera Juan Manuel Olmos, amigo personal de Fernández y con oficina en el búnker de San Telmo.

En la plataforma, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos es un mismo grupo, allí se sumó una referente que ya pasó por la función pública: Cecilia Rodríguez, ex ministra de Cristina Fernández y actual secretaria del área en el municipio de Avellaneda. Fue la”jefa” de Sergio Berni, aunque el entonces secretario tenía su propio peso. Hincha fanática de Independiente, trabaja con Jorge Ferraresi.

Ex funcionarias, abogadas y una deportista

Silvia Révora, ex subsecretaria de Políticas de Planificación y Política Ambiental de la Nación entre 2011 y 2015, es referente en Ambiente. Es además tía de “Wado” De Pedro y el mes pasado, en un Encuentro de Investigadores de Ciencias Ambientales realizado en la Facultad de Agronomía (UBA), propuso un “pacto federal” con las provincias en materia ambiental para los próximos cuatro años. En la materia, pesa la voz de Fernando “Pino” Solanas, uno de los referentes con los que se acordó la conformación del Frente de Todos en Capital, y trabaja también Diana Echeandia.

Otros nombres de mujer son el de Patricia Vismara en Turismo (fue subsecretaria Nacional de Promoción Turística); Silvia Bersanelli (ex presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad) en propuestas para personas con discapacidad; Fernanda Ruiz y Verónica Sforzin de la Universidad Nacional de La Plata en Comunicación y los de Judith Said, coordinadora de Derechos Humanos del Instituto Patria; Mara Brawer (ex diputada, ex subsecretaria en Educación en Ciudad y Nación, licenciada en Psicología y especialista en mediación y resolución de conflictos) y Victoria Tesoriero, socióloga feminista, en Género.

En Salud suele mencionarse a los ex ministros Ginés González García y Daniel Gollán y Nicolás Kreplak. Pero también trabajan Leticia Ceriani (especialista en salud mental y como Kreplak integrante de la fundación Soberanía Sanitaria), Gabriela Bauer (hermana de Tristán Bauer y médica pediatra del Hospital Garrahan durante 23 años) y Sabrina Balaña, médica y ex subsecretaria de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia que fue una de las responsables del plan Qunita.

En Niñez, trabaja la hermana de Andrés “El Cuervo” Larroque, Mariana Larroque, diputada de Unidad Ciudadana y en Deportes Camila Argüelles, que nació en Francia pero eligió competir para el país del que se exiliaron sus padres en los últimos años de la Dictadura. Ella se integró a la Selección argentina de tenis de mesa, jugó mundiales y Panamericanos con la camiseta celeste y blanca y esta misma semana estuvo en el Paraguay Open donde llegó a semifinales. En lo político impulsó junto a Victoria Tesoriero un pañuelazo para reclamar por las becas del Cenard.

Además hay quienes participan de reuniones sin ser activas referentes. Es el caso de la abogada Marisa Herrera, hermana de la bailarina Paloma Herrera que lideró con otras profesionales del derecho marchas a favor de la despenalización del aborto. Trabajó en la reforma del Código Civil y Comercial y entre sus múltiples actividades es Profesora Adjunta de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad de Buenos Aires.

