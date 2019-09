Ramos Padilla intimó al Gobierno por la aplicación de dos decretos de urgencia

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla intimó al Gobierno a que fundamente las razones de la firma de los dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) mediante los cuales redujo el IVA a los alimentos y elevó la suma no imponible del Impuesto a las Ganancias. Esta decisión fue mal recibida por las provincias, cuya coparticipación se verá reducida y no tendrían el suficiente dinero para distribuir entre sus municipios.

Según confirmó el diario Ámbito, Padilla le dio un plazo de tres días al Poder Ejecutivo para que argumente la firma de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 561 y 567. Estas decisiones formaron parte de paquete de medidas anunciadas por el Gobierno con el objetivo de aliviar la situación de los argentinos después de que los resultados de las PASO generaran una inesperada reacción en los mercados.

Sin embargo, como consecuencia se incurrió en la desfinanciación de las arcas provinciales y municipales, lo que llevó a los gobernadores peronistas a la Justicia. De hecho, más de una docena de jefe provinciales concurrieron a la Corte Suprema para frenar la aplicación de estas medidas y exigir una compensación de $30.000 millones, tras estimar las pérdidas que una acción como esta les provocaría en su economía.

“Presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra los Decretos 561 y 567 en el fuero Contencioso Administrativo federal. El fiscal federal de dolores declaró competente al juzgado y el juzgado de Ramos Padilla le dio traslado por tres días para que se expida y conteste la demanda”, confirmó Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, en diálogo con el medio, y uno de los jefe provinciales que se opuso a los decretos.

“Tiene tres días para contestar, después Ramos Padilla resolverá en consecuencia. Creo que nos tendrían que respetar y hacer lugar a la inconstitucionalidad porque no están sacando recursos que ya estaban programa y aprobados, y que no son compensados”, señaló y se presentó personalmente en la Casa Rosada para informar sobre esta decisión tomada por la Justicia. El principal disgusto de los gobernadores fue porque el Gobierno no les consultó a la hora de decretar tales decisiones.

“La Corte espera una salida política, pero todavía no notificó. Esperamos que declare la inconstitucionalidad y la inmediata suspensión” de los efectos de los dos decretos, señaló e indicó que el escrito de la Corte fue presentado en la mesa de entrada de la sede oficial del Ejecutivo. Tras el acciona legal de todos los gobernadores, desde las provincia esperan que se interponga una resolución que frene los decretos.

Asimismo, de parte de Villa Gesell también se exigen una “restitución” de “todas las sumas” de dinero que se dejó de recibir desde que se firmaron las normas, tildadas de “invalidas”, adem{as de los intereses que se generaron por la aplicación de tales medidas. “Los DNU aparejan una reducción en la recaudación de impuestos coparticipables que redunda en la disminución de la masa coparticipable”, concluyó Barreda.

