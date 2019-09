Taylor Swift se suma a un importante programa de televisión

Hace poco Taylor Swift fue nombrada como la cantante mejor pagada del año, según la revista Forbes. Pero dado el éxito de su último álbum titulado “Lover” puede ser la dueña de un segundo título, sin dudas. Sería la cantante del año. Tiene nuevo disco, nuevo sencillo, nueva película y otro proyecto tocando su puerta. Esta semana se conoció que la diva formará parte de un reconocido programa de televisión.

El proyecto en cuestión es “The Voice USA de NBC”. Claro, no es la primera vez que Swift encara el programa, pues regresa por la puerta grande. Fue en la séptima temporada del reality que la intérprete de “You need to calm down” participó como asesora de los entrenadores con la meta de ayudar a los concursantes. Ahora en la temporada número 17 hará lo propio, según informó la cuenta oficial en Twitter del famoso programa televisivo.

Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton y Gwen Stefani son los jurados de la competencia y a quienes Swift les tenderá su mano en la preparación de las actuaciones de los chicos que aspiran a convertirse en el nuevo ídolo musical. Fueron Legend y Shelton quienes anunciaron las buenas nuevas a través de las redes sociales, sin embargo, será hasta el próximo mes de octubre que se realicen las rondas eliminatorias para que los fans de la oriunda de Florida puedan verla nuevamente en esta faceta.

Vale recordar que Swift no solo ha trabajado en “The Voice USA de NBC” como asesora de los participantes, sino que en la final pasada también se presentó en vivo junto a Brendon Urie para interpretar el tema “ME!”, que forma parte de sus 18 temas del disco “Lover”. La placa discográfica impuso un récord de ventas en el mundo, en especial en los Estados Unidos, así se dijo en esta nota previa del diario El Intransigente.

Taylor Swift es acusada

El próximo 5 de noviembre se realizará en Australia la Copa Melbourne, conocida por tratarse de una carrera de caballos, evento al que fue invitada la cantante Taylor Swift. Pero tras publicar en las redes sociales que fue invitada a cantar en vivo sus temas del disco “Lover”, un grupo de activistas le lanzó una advertencia que nadie se imaginaba y que ha sido objeto de opiniones encontradas.

Fue la Coalición para la Protección de los Caballos de Carrera que organizó una campaña para que la rubia oriunda de Florida no participe en el evento y lo impulsaron con la etiqueta #NupToTheCup. Uno de los filosos mensajes que publicó la asociación en las redes sociales fue el siguiente: “Taylor Swift ha puesto el dinero antes que la compasión al aceptar actuar en la Copa Melbourne 2019”. De inmediato las reacciones de los usuarios tomaron fuerza.

En otro escrito fueron más tajantes al aseverar: “Se están matando caballos por ganancias de juego y entretenimiento. Si Taylor Swift se preocupa por otros animales de la forma en que parece preocuparse por los gatos, cancelará su espectáculo y hará una fuerte declaración de que el abuso de animales es inaceptable”.

El Intransignete