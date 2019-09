Advierten que el precio de la nafta está atrasado 38% y que hay desabastecimiento

El presidente Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, Gabriel Bornoroni, advirtió que tras el fuerte incremento en el valor internacional del petróleo, el precio de la nafta en la Argentina quedó atrasado “un 38 por ciento” y que por eso algunas petroleras dejaron de entregarles combustible a las estaciones.

“El Gobierno sigue sosteniendo el congelamiento. Subsidió un 88 por ciento para las empresas productoras y un 12 por ciento para las provincias para seguir mantener este tope en los precios. El dólar estaba en $45,19 y el barril de crudo en $59. Después de este inconveniente en Arabia Saudita, el dólar se fue a $58,70 y el barril a $68,15”, explicó Bornoroni.

Entonces, aseguró el líder de los estacioneros, hay “una desactualización del 38 por ciento”. “Eso es lo que debería aumentar el precio de cartel, pero no hay posibilidad de que hoy suba así. Debería aumentar gradualmente si el Gobierno decide no subsidiar más. En 2017 hubo un aumento del 31 por ciento, en 2018 del 72 por ciento y en lo que va del 2019 hubo una suba del 16 por ciento. Puede ser que lentamente se vaya acomodando”, analizó.

Bornoroni le apuntó a las petroleras, a las que acusó de no estar abasteciendo: “YPF está haciendo el mayor de los esfuerzos, pero otras miran para el costado. Nosotros apoyamos la medida del Gobierno porque es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Las estaciones de servicio lo estamos haciendo, pero algunas petroleras no. No están entregando combustible”.

Y agregó: “Miles de estaciones, especialmente en pueblos del interior, que brindan servicios sociales, si se quiere, como nafta para ambulancias, policía y bomberos, están desabastecidas desde hace cuatro días. Hemos hecho la denuncia en la secretaría de Energía porque queremos que empiecen las multas y que de una vez por todas entreguen el combustible. Lo tienen y no lo están entregando”.

Bornoroni aseguró además que las petroleras comenzaron a implementar un sistema de cupos y sobreprecios. “Te hacen un promedio de lo que vendiste en los tres meses anteriores y no te venden ni un litro más de eso. Si querés más, te cobran un sobreprecio. Por eso hoy nadie sale a buscar clientes. No nos conviene”.

msn