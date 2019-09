Alberto Fernández: “Nunca le pedí ni a Melconian ni a nadie un plan económico”

Luego de las versiones periodísticas que indicaban que Alberto Fernández le había pedido un plan económico a Carlos Melconian para un hipotético gobierno suyo, el candidato del Frente de Todos desmintió ese rumor, aunque elogió al economista por su conocimiento sobre las cuentas públicas.

“Yo lo conozco hace mucho tiempo y hablo con él como con mucha gente. Es uno de los tipos que más conoce sobre las cuentas públicas. Es muy valiosa su visión. Nunca le pedí un plan económico; ni a él ni a nadie. Lo escucho con mucho respeto, aunque piense distinto”, dijo el candidato más votado en las PASO.

Así, Fernández no ocultó la buena relación que mantiene con el primer presidente del Banco Nación en la era Macri, aunque lejos estuvo de hablar de un acercamiento de cara al próximo Gobierno.

La semana pasada, durante un foro industrial en Mendoza, Melconian había contado que hacía 14 años que ve “ininterrumpidamente a Alberto”, pero tomó distancia en caso de que Fernández sea Presidente: “No sé qué camino tomará en caso de asumir: si el de la moderación o el timón populista”.

En declaraciones a El Destape Radio, Alberto Fernández también se refirió al futuro económico del país y cuestionó a Macri: “La Argentina que viene no es una Argentina fácil, es una Argentina difícil, muy difícil, porque Macri hizo un estrago de la gestión pública. Y recuperar eso va a costar mucho”.

Sobre la renegociación de la deuda, el ex jefe de Gabinete K se mostró confiado: “Creo que podemos lograrla”. Y completó: “Kulfas me acercó una propuesta de un fondo para reperfilar la deuda. Pero hoy tenemos un problema de índole político. Los acreedores me hablan a mí y yo no soy nada. Y el Gobierno tiene debilidad para negociar después de las PASO”.

“Estamos en una suerte de limbo, porque los acreedores quieren discutir con quienes piensan que es el futuro gobierno, y entonces ahí si se genera un problema de tiempos”, añadió.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno pida el aval del Congreso para renegociar la deuda, Fernández fue categórico: “Nos están pidiendo una autorización para negociar, y eso lo pueden hacer sin ninguna autorización nuestra. Esto sería volver a darles un cheque para que negocien y no sabemos bien qué quieren negociar. Primero que negocien y después que lleven la propuesta al Congreso. Es lo que hicimos con Lavagna en su momento, con la reestructuración de la deuda”.

Tras reunirse con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, Fernández iniciará este jueves una gira por Bolivia y Perú. Luego dijo que espera visitar nuevamente a Lula Da Silva, preso en Brasil. “Esperaba verlo esta semana pero tengo que viajar y se me complicó. Espero verlo pronto, yo sigo reclamando por su libertad, es una detención injusta”, cerró.

