Alina Moine no desmintió el romance con Gallardo, y dijo que hubo maldad

Desde que se conoció el rumor de un supuesto romance entre Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, y Alina Moine, se generó una historia digna de un culebrón televisivo. Y si bien en un primer momento la periodista de Fox Sports negó la información, en las últimas horas tuvo otra actitud.

“No estoy acostumbrada a estas cosas, no me es cómodo estar hablando de mi vida personal, no me gusta en absoluto. No le doy relevancia porque no tiene sentido salir a desmentir todo el tiempo”, expresó en diálogo con Intrusos.

“No me interesó nunca aclarar nada de mi vida. Es personal. Claro que hablamos con Marcelo sobre esto. Es profesional y se destaca en los suyo por eso”, agregó Alina. Y al ser consultada sobre si creía que había algo atrás de estas versones, fue contundente: “Me hizo mucho ruido la primera vez. Me parece que me llevaron puesta a mí pero no era para mí la maldad. No puedo decir nada porque soy periodista y sin pruebas no puedo hablar”.

No bostante, cuando el movilero del programa de espectáculos de América le preguntó directamente sobre si tuvo una relación con Gallardo, en esta oportunidad no lo desmintió. “No voy a hablar de mi vida. Prefiero evitarlo y cuidarlo, y que quede para mí”, lanzó.

La semana pasada, Jorge Rial indicó que la información brindada sobre la relación de la rubia con el Muñeco se trata de un carpetazo proveniente de un ex jugador de Boca Juniors que en la actualidad se desempeña en otra profesión con motivo de un fuerte despecho por intentar seducir durante años a la conductora de Fox Sports y haber fracasado siempre.

El conductor aseguró que la operación se concretó cuando la esposa de este ex jugador xeneize expuso la información al aire en un programa en el que trabaja. “Todo esto fue para destruir la torre que armó Gallardo”, reiteró, en clara alusión al apellido del comentarista de Fox Sports Diego Latorre.

