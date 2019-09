Batigol fue operado exitosamente

Gabriel Batistuta pasó satisfactoriamente su operación en su tobillo izquierdo y ya le colocaron una prótesis. El ex goleador de la Selección Argentina había renunciado a su posibilidad de ser ayudante de Diego Maradona en Gimnasia por esta intervención que se realizó en Suiza y que le demandará un largo tiempo de recuperación.

El ex delantero de Boca, River y la Fiorentina, entre otros, había tomado la decisión de operarse luego de una larga etapa de varios años de reflexión por los constantes dolores que sufría en el tobillo. Ahora vendrá la parte, también difícil, de la rehabilitación, tal como contó en su Twitter cuando anunció que todo había salido bien: “Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación”.

El ex futbolista había dicho cuáles eran sus expectativas luego de la intervención: “Lo que más espero es no tener dolor cuando estoy sentado, y después poder caminar. Si puedo esquiar o jugar un poco al golf, mejor. Pero la idea de la operación es sacar el dolor”.

Bati padecía fuertes dolores desde que colgó los botines, producto de su constante exigencia y las infiltraciones durante su carrera. Incluso, en una entrevista con TyC Sports en 2014 había comentado hasta dónde había llegado el sufrimiento: “Dejé el fútbol de un día para el otro y no podía caminar más. No al mes, sino a los dos días no podía caminar más. Me oriné en la cama teniendo el baño a tres metros porque no me podía levantar”. También contó que le había pedido a su doctor que “me cortara las piernas”.

