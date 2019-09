Bolsonaro contra las “fake news” de Macron

El presidente brasileño Jair Bolsonaro acusó a su colega francés, Emmanuel Macron, de decir “fake news” sobre la situación en la Amazonia asolada por grandes incendios.

Macron expresó críticas a la política ambientalista brasileña en los últimos meses, las que se hicieron más notorias durante la cumbre del G7 en Francia, donde el mandatario norteamericano adoptó una posición más moderada.

“Trump fue la persona decisiva para contener a Macron (..) que estaba haciendo una campaña contra Brasil a partir de fake news”, dijo Bolsonaro, que hoy retoma sus actividades en Brasilia luego de estar internado ocho días en San Pablo por una cirugía.

“Aquellas quemas ocurrieron pero no en la proporción divulgada por la prensa europea”, aseveró el jefe de Estado en una entrevista televisiva que fue al aire en la noche del lunes.

Además confirmó su viaje la semana próxima a Estados Unidos donde pronunciará un discurso “conciliador” sobre la Amazonia en la apertura de la Asamblea de la ONU.

Según los diarios Folha y O Globo asesores del Palacio del Planalto no descartan que Bolsonaro sea objeto de un boicot por parte de otros mandatarios al hablar en la ONU, y le recomendaron emplear un tono más sobrio.

El vocero presidencial, Otavio Rego Barros, dijo el lunes que el discurso en la ONU comenzó a ser elaborado bajo la supervisión de Bolsonaro.

Debido a su convalecencia de la operación el gobernante no viajará el 22 de setiembre sino el 23 a Nueva York donde permanecerá hasta el 25, precisó Rego Barros.

La semana pasada viajó a Washington el canciller Ernesto Araújo que conversó sobre la Amazonia con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

En esa misma visita Araújo tuvo un encuentro con Steve Bannon, publicista y exasesor de Trump, con quien analizó el pronunciamiento de Bolsonaro en la ONU.

