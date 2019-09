Niños y adolescentes en el crimen organizado Mexicano

Los niños y adolescentes son reclutados cada vez con más insistencia por las bandas criminales y usados como “carne de cañón” para toda clase de trabajos dentro de la jerarquía de estas organizaciones, alertaron especialistas y organizaciones civiles.

El fenómeno no es nuevo, pero ahora cobra fuerza por la desatención que el gobierno otorga a este sector olvidado, especialmente a los niños que provienen de familias desintegradas o viven extrema pobreza.

El escritor y periodista Javier Valdez, asesinado en 2017, publicó en 2015 un libro llamado “Los huérfanos del narco”, calculó que la “expectativa de vida” de un niño atraído a los brazos de las bandas criminales “bajo la promesa de dinero o amenazas”, es de apenas dos o tres años.

“El narcotráfico seduce a niños y adolescentes con las armas del dinero, autos de lujo, mujeres y poder para ser reclutados en labores de sicario, de halcón, en narco-laboratorios o siembra de droga”, señalaba.

Entre enero de 2019 y 31 de agosto del año en curso, fueron detenidos 2.135 adolescentes. La Red Por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señala que 7.000 niñas, niños y adolescentes están desparecidos en México.

En suma, en México, donde desde hace 12 años se vive una “guerra contra el crimen” lanzada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, que arroja hasta el momento unos 260.000 muertos, 4 niños y adolescentes desaparecen por minuto, mientras 3 son asesinados principalmente por arma de fuego.

Según Redim, el diciembre de 2006 a marzo de 2019, se registraron 19.000 niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio intencional. El dato más llamativo es que ocho de cada 10 fueron víctimas de arma de fuego, lo que significa que fueron asesinados o murieron en medio de un enfrentamiento con organizaciones rivales o con las fuerzas del orden.

Los niños “no tienen un valor para los integrantes de las diversas organizaciones criminales, debido a que son reclutados únicamente para tomarlos como carne de cañón al ser considerados desechables”, afirmó Juan Martín Pérez García, director de Redim.

A diferencia de las empresas legales, que reclutan a jóvenes para prepararlos a fin de formar sus cuadros a futuro que luego irán ascendiendo en la escala laboral, los grupos criminales los usan para descartarlos en corto tiempo.

Como “están en una condición de desprotección, de vulnerabilidad” para los jefes de las bandas “son desechables de tal suerte que si los detienen o los asesinan tienen otros miles para disponer usarlos como tal”. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) en México hay 38,3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, algunos solo criados por madres solteras o abuelos.

Su incapacidad de tomar decisiones los vuelve “sumamente vulnerables ante las tentaciones o amenazas que utilizan los grupos delictivos que ante la falta de un apego o figura de autoridad son convertidos en asesinos a sangre fría”, advierten los especialistas.

“Un menor de edad sin apegos ni empatía a su similares, es capaz de cometer los homicidios más crueles, debido a que no tiene conciencia de lo que hace en su momento”, afirmó la psicóloga Alejandra Calixto.

“Estos niños con la falta de apego (.) se alteran fácilmente, pierden el control de sus impulsos, y no generan empatía hacia la otra persona, expone. El sistema jurídico mexicano suele ser poco estricto con los niños que cometen infracciones legales y prohibe a los jueces dictar prisión si tienen entre 12 y 14 años.

Por lo tanto, los expertos afirman que es “difícil juzgar a un adolescente en conflicto con la ley penal” por lo que se les impone “un tratamiento especializado”.

A ello se suma que no hay jueces federales suficientemente especializados en justicia para adolescentes, señalan los entendidos.

