PSG-Real Madrid y Atlético Madrid-Juventus

París Saint-Germain recibirá este miércoles al Real Madrid y Atlético Madrid a Juventus, mientras que el subcampeón Tottenham visitará al Olympiakos en el cierre de la primera fecha de la “Champions League”.

“Aún no sé si (el argentino) Mauro Icardi jugará mañana contra Real Madrid. (Presnel) Kimpembe, en cambio, está en buenas condiciones porque pudo trabajar duro con el equipo”, informó el DT alemán del PSG, Thomas Tuchel, en rueda de prensa.

Tuchel evitó confirmar si Icardi será titular pese a que no podrá contar con el uruguayo Edinson Cavani y el juvenil Kylian Mbappé, ambos lesionados, ni con el brasileño Neymar sancionado.

La buena noticia para Tuchel es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo de tres a dos las fechas de suspensión de Neymar, sancionado por cuestionar el arbitraje en la eliminación del PSG en la edición pasada de la “Champions”.

De esta manera, Tuchel sufrirá la baja de Neymar, que selló el triunfo del PSG sobre Racing de Estrasburgo en la Ligue 1, ante Real Madrid y Galatasaray (el 1 de octubre), pero podrá alinearlo contra Brujas el 22 del próximo mes.

Asimismo, el entrenador alemán elogió la energía y experiencia del arquero costarricense Keylor Navas, arribado justamente del Real Madrid esta temporada.

Por otra parte, Tuchel destacó al goleador francés de Real Madrid, Karim Benzema, a quien definió como “un delantero de gran clase” y que ahora “es muy completo”.

Del otro lado, el DT francés Zinedine Zidane reconoció que la “Champions” es “algo especial para Real Madrid”, el club con más títulos (13) del torneo continental, cuyo Grupo A comparte con PSG, Brujas y Galatasaray.

“Es un torneo que me motiva y enciende el entusiasmo de la afición. Estamos buscando nuestro equilibrio y mejorar. Será importante estar en partido durante los 90′”, advirtió Zidane, que guió a Real Madrid a ganar tres veces la “Champions”.

El DT francés, que sufrirá la baja del capitán Sergio Ramos (lesión), aseguró que Real Madrid buscará volver a ganar la “Champions” porque no puede darse el lujo de pasar “años de transición” ya que “siempre debe ganar”.

También verá acción Atlético Madrid, que recibirá a Juventus en un “partido complicado”, según analizó el DT de la “Vecchia Signora”, Maurizio Sarri.

“Es un rival fuerte. Es el primero y como siempre es la que puede encaminar el grupo”, agregó Sarri, quien confirmó que podrá contar con el mediocampista bosnio Miralem Pjanic.

En cambio, el DT italiano puso en duda la presencia del argentino Paulo Dybala: “Veremos, mi sensación es que el equipo aún no está listo para una rotación completa”. Además, Sarri enfatizó que Juventus “cada vez que sale al campo es para ganar” pero reconoció que “en ciertas competencias vale lo mismo para 10 o 12 equipos” por lo cual el equipo italiano “no puede ser considerado favorito” para mañana.

Por su parte, el DT argentino del Atlético Madrid, Diego Simeone, consideró que Juventus, que eliminó al “Colchonero” en octavos de final de la “Champions” pasada, “es un equipo muy fuerte” con “jugadores de enorme potencial”.

Simeone también ponderó al astro luso Cristiano Ronaldo: “es un animal del gol, cuando está cerca del área puede crear peligro en cada jugada sin importar lo que prepares”, admitió antes del debut en el Grupo D que completan Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú.

La jornada del miércoles también registrará el estreno del Manchester City, bicampeón de la Premier League que visitará al Shakthar Donetsk sin el lesionado John Stones por el Grupo C, donde Atalanta viajará a Zagreb para jugar contra Dínamo.

El DT español del City, Pep Guardiola, sufrirá la baja por al menos cuatro o cinco semanas de Stones, que por una molestia muscular se sumó a la lista de lesionados que ya incluía al francés Aymeric Laporte.

A su vez, el DT Gian Piero Gasperini destacó el “mérito” del Atalanta por su clasificación a la “Champions”, donde debutará con la posibilidad de contar con el colombiano Luis Muriel, su compatriota Duván Zapata y el argentino Alejandro “Papu” Gómez.

“Hace cinco años peleábamos la permanencia, pero llegó Gasperini que nos dio gran mentalidad. El club siempre trabajó bien pero ahora estamos en la ‘Champions’ haciendo un camino increíble”, destacó “Papu” Gómez.

Por último, el Tottemhan del DT argentino Mauricio Pochettino, subcampeón de la edición pasada, visitará al Olympiakos por el Grupo B, cuya primera fecha se completará con el duelo Bayern Munich-Estrella Roja.

Partidos: Miércoles: GRUPO A: Brujas-Galatasaray y PSG-Real Madrid.

GRUPO B: Olympiakos-Tottenham y Bayern Munich-Estrella Roja.

GRUPO C: Dínamo Zagreb-Atalanta y Shakhtar-Manchester City.

GRUPO D: Bayer Leverkusen-Lokomotiv de Moscú y Atlético Madrid-Juventus.

