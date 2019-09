Urtubey: “Todos tenemos que hacer un esfuerzo para garantizar la gobernabilidad de Argentina”

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de la Nación, Juan Manuel Urtubey, estuvo en el programa radial ‘La supermañana de Chiche’ e informó que ayer firmó un convenio con los Estados Americanos, en el que también participaron el gobernador de Tucumán y funcionarios de Misiones para generar relaciones comerciales entre el norte argentino y países limítrofes.

El mandatario salteño durante la jornada de hoy se reunirá con organismos internacionales para generar varios canales de diálogo y así impulsar nuevas relaciones que favorezcan el desarrollo de la provincia. En cuanto a la situación local, Urtubey declaró que entabló conversaciones con instituciones multilaterales de Argentina para supervisar la renegociación de la deuda del Estado.

Por otro lado, el conductor del programa, Chiche Gelblung, trajo a colación los conflictos que se están viviendo en la provincia de Chubut y le reclamó al gobernador de Salta que dé su opinión al respecto. “Lo que se ve claramente, es que todos tenemos que hacer un esfuerzo para garantizar la gobernabilidad de Argentina. Hay provincias, producto de la situación que vive Argentina, que están en una acuciante situación económica e inevitablemente eso requiere que no solo desde esa provincia, sino desde la Nación, se mire detenidamente, porque se ha caído la recaudación”, contestó.

“En mi provincia, si bien no tenemos esta situación angustiante, nosotros actualizamos los salarios por inflación. Entonces, todos los meses tenés que dar más plata y todos los meses recaudás menos plata. Si no venías con una solvencia fiscal muy fuerte, inevitablemente te pasa lo que está pasando en otras provincias. Por eso, hay que prestar mucha atención, porque la única manera de garantizar paz social es que no se sume el Estado, en lo que significó una cesación de pagos, porque complica la situación social”, advirtió el mandatario.

Siguiendo con el análisis económico de Salta, Urtubey destacó que todavía están con saldo acreedor, pero luego de las medidas impulsadas por la gestión de Mauricio Macri, referidas al reperfilamiento de la deuda, tiene que afrontar a futuro pagos de deudas y de aguinaldos. “Lamentablemente, el Gobierno nacional, de una manera incomprensible, puso a los fondos de las provincias dentro de la situación de la especulación financiera”, cuestionó.

En este punto, manifestó que los estados provinciales no tienen nada que ver con eso. Lo único que tienen que hacer es garantizar el valor adquisitivo de la plata. “Lamentablemente, la mitad de las provincias argentinas que no están con las cuentas en rojo, están con la frente metida dentro del reperfilamiento o el corralito del Gobierno”, volvió a remarcar.

Para solucionar esta situación, Juan Manuel Urtubey afirmó que está hablando con el Gobierno y la instrucción que le dio a la fiscalía del Estado es que inicie los trámites legales para ir a la Justicia. “Nosotros necesitamos cubrir eso. Hasta ahora, desde el Gobierno nos dijeron que eso se iba a resolver. Es inexplicable esta situación, porque no se justifica en términos del proceso económico y hay una situación donde permiten que las empresas puedan pagar cargas sociales o deudas y no las provincias”, concluyó el candidato a vicepresidente por Consenso Federal.

