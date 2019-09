Conflicto en Chubut: “Nos encontramos con un juego perverso entre la provincia y nación”

En el marco del conflicto docente en la provincia de Chubut, las organizaciones docentes se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires para solidarizarse con el reclamo. En declaraciones a El Intransigente, Jorge Adaro, titular de la asociación docente Ademys, consideró que en el conflicto hay un “juego perverso” entre el Gobierno provincial y nacional: “Uno dice que no puede dar plata y el otro que no pude dar sueldos”.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocaron a un paro nacional docentes de 24 horas, por el grave conflicto que se vive en la provincia de Chubut, donde el Gobierno adeuda desde hace meses el salario de los trabajadores estatales y docentes. En la ciudad de Buenos Aires, el paro estuvo acompañado por una movilización desde el Obelisco hacia la casa de Chubut.

En ese marco, Adaro señaló que se trató de un paro “que ha tenido un acatamiento altísimo en todo el país”. Asimismo, señaló que el objetivo de la movilización es que toda la comunidad docente “pueda expresar su solidaridad con los compañeros, compañeras y familiares de las dos docentes muertas en estos días, en el marco de un paro indefinido en la provincia”.

Por otra parte, explicó que desde el gremio no han podido mantener reuniones con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, ni con su par del Interior, Rogelio Frigerio. “Nos encontramos con un juego perverso entre la provincia y nación, donde uno dice que no puede dar plata y el otro que no pude dar sueldos. En ese juego hay nueve semanas de no actividad escolar en la provincia de Chubut”, expresó.

“Los gobiernos dicen que no tiene de donde sacar el dinero, sin embargo con una fuerte carga simbólica, el gobernador Arcioni presentó un proyecto para elevar su sueldo en un 100%. Entonces creemos que si la provincia, fruto de la corrupción y el desmanejo, no está en condiciones de pagar quien tiene que poner una partida de emergencia y resolver esta situación es la nación”, agregó.

Por último consideró que Argentina debe reformular el sistema educativo: “Mientras esté conformado de esta manera, todo los años vamos a seguir tenido estos conflictos. Es un sistema educativo atropellado que da muestra todo el tiempo de estar agotado y que Nación, con el Gobierno que sea, debe hacerse cargo y responsable de garantizar el funcionamiento y el financiamiento del sistema educativo en el país.

Este miércoles, el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, aseguró que “respeta el reclamo” de los trabajadores estatales y docentes, y ratificó su compromiso para poder resolver el conflicto. “No vamos a dejar de reclamar al Gobierno central, al nacional, para que nos envíen los fondos comprometidos, para poder salir de esta crisis”, expresó en un comunicado.

El Intransigente