El gobernador de Chubut aseguró que no piensa renunciar

Luego del muy escueto mensaje sin anuncios que dio a media mañana del miércoles, el gobernador Mariano Arcioni dejó en claro que no piensa renunciar y aseguró que mantuvo contacto colaboradores del candidato presidencial, Alberto Fernández, que le expresó su apoyo, al igual que el dirigente Sergio Massa y otros gobernadores.

“Bajo ningún punto de vista pienso en renunciar, tengo el acompañamiento para seguir”, dijo Arcioni a los periodistas. Y agregó que “estas situaciones no me van a hacer claudicar, al contrario, tengo más fortaleza que nunca para sacar esta provincia adelante, como lo estamos haciendo con toda la gente de bien, responsable y honesta, porque los chubutenses se merecen eso. Bajo ningún punto de vista se me cruza por la cabeza renunciar”. Arcioni afirmó que “vamos a seguir por la misma senda del diálogo y del respeto hacia el otro, aunque algunos sectores no entienden el respeto a la institucionalidad y a lo que ha votado la gente”.

“He estado en contacto con Sergio Massa y colaboradores de Alberto Fernández, también con diputados nacionales y otros gobernadores que me han llamado y me han brindado el respaldo. Estoy tranquilo”, dijo el Gobernador de Chubut.

El proyecto de aumento de sueldo para el Gobernador y su planta política causó gran indignación en el actual contexto. Arcioni lo justificó. “Algunos mal intencionados dicen que el Gobernador se aumenta el 100 por ciento del sueldo (el proyecto implica un aumento superior al 300%), pero este proyecto de ley, que presentamos el 3 de septiembre, habla de los sueldos de la planta política que son los que van atados a los del Gobernador”, indicó.

Sin aludir al contexto en que se presentó la iniciativa, pretendió seguir justificándola al sostener que “hoy el sueldo del Gobernador ronda los 55 mil pesos, y el de los ministros de 47 mil pesos. Tenemos los sueldos congelados desde abril de 2017. Y es muy difícil convocar a gente profesional que se sume a un gobierno con un sueldo como este”.

“Siempre hemos priorizado al trabajador público -continuó Arcioni-, de tal manera que hemos dado todos los aumentos, pero teníamos congelados los sueldos de la planta política. Y como van enganchados a los sueldos del Gobernador, me tengo que aumentar para aumentarles a los ministros y subsecretarios, para que puedan abocarse como se están abocando. Como ya lo dije, donaré mi aumento para alguna institución benéfica”, dijo.

msn