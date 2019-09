Las barras bravas atacan de nuevo: amenazaron a la dirigencia de River Plate

Ayer, en el marco de uno de los duelos correspondientes a los octavos de final de la Copa Argentina, River Plate derrotó a Godoy Cruz Antonio Tomba por 1 a 0 para avanzar a la próxima ronda del torneo doméstico. Joaquín Varela, en contra, convirtió el único tanto del cotejo que se disputó en el Estadio Ciudad de Lanús.

Sin embargo, horas antes de que comience el partido se vivió un clima muy tenso en las afueras del recinto elegido para albergar el evento. Es que la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a más de cincuenta barras bravas del conjunto de Núñez, que tenían en su poder armas de fuego, cuchillos, facas, alcohol y banderas amenazantes contra la actual dirigencia de La Banda.

Otro dato a tener en cuenta es que, aproximadamente la mitad de los delincuentes que fueron aprehendidos en la jornada de ayer, tienen “derecho de admisión” para espectáculos deportivos. De acuerdo con los dichos de Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide, los detenidos forman parte de la “Barra de Budge“.

Lejos de dar precisiones, el abogado llevó a cabo declaraciones insólitas, que sorprendieron a propios y extraños. “Siempre que viene River a la Provincia de Buenos Aires algunos hinchas se quejan, están mal acostumbrados y vienen con entradas truchas. Cuando no los dejamos entrar empiezan a hacer lío. Tienen la costumbre de decir ‘si no nos dejan entrar la pudrimos’, y nosotros no tenemos complicidades con barras bravas. No tenemos complicidad con nadie que venga a la provincia de Buenos Aires a no cumplir la ley”, expresó.

“Hay una cámara en el ingreso viendo lo que pasa y siempre hay algunos portales y diarios que se encargan de decir que las cosas salieron mal. La noticia debería ser todos los barras que quedaron presos. A los hinchas que sufrieron algún problema por una negligencia nuestra les pido disculpas, pero esa misma policía detuvo a los barras. Nos vamos muy satisfechos con este operativo porque hicimos una tarea de prevención muy grande”, sumó Lugones minutos después.

Los investigadores que estuvieron presentes en el Estadio Ciudad de Lanus manejan una hipótesis, que tiene que ver con una posible emboscada a “La Banda del Oeste“, que estuvo en la popular durante el compromiso. Sin embargo, la facción de Budge también tenía como objetivo criticar públicamente a Rodolfo D’Onofrio y a su dirigencia, ya que habían varios pasacalles con distintas leyendas en contra de las autoridades de River Plate.

Lo cierto es que el operativo de seguridad fue efectivo, ya que 51 barras fueron detenidos y quedaron imposibilitados de arruinar la clasificación del Millonario a los cuartos de final de la Copa Argentina. Además, en el recinto se incautaron dos camionetas y seis autos, que fueron utilizados para trasladar a los agresores en cuestión.

