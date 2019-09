Se vienen los “recortes” en el Vaticano

En el Vaticano no es la primera vez que se habla de “revisión de gastos”, y en el fondo parte de la reforma de la Curia y de la unificación de las oficinas y ministerios responden a una exigencia de racionalización de la administración. Pero ahora la necesidad de realizar recortes sustanciales y radicales de gastos se volvió estricta.

Incluso Francisco se dio cuenta de ello y pidió a los supervisores de finanzas del Vaticano y, a través de ellos, a los jefes de oficinas y ministerios, hacer frente al creciente déficit presupuestario que arriesga llevar el corazón global de la catolicidad al borde de la quiebra.

En una carta de mayo pasado, la cual fue dada a conocer recientemente por el diario The Wall Street Journal, el Papa o pidió al coordinador del Consejo para la Economía de la Santa Sede, el cardenal de Munich, Rienhard Marx, “estudiar todas las medidas necesarias para salvaguardar el futuro económico de la Santa Sede y para asegurar su implementación lo antes posible”.

El Pontífice encargó al “sanguíneo” cardenal alemán, que entre otros trabaja con él en el “consejo de los cardenales” (el ex “C9”) en la reforma de la Curia romana, “informar a los respectivos líderes de la gravedad de la situación” y exigió encontrar soluciones inmediatas.

Y precisamente para afrontar tal cuestión se convocó para mañana a la cúpula interdiscaterial en el Vaticano, donde todos los responsables del gobierno de la Iglesia reportarán directamente al cardenal Marx y al Consejo para la Economía.

En tanto, para discutir los contenidos del encuentro, el cardenal de Munich fue recibido hoy en audiencia por el mismo papa Jorge Bergoglio.

Lo que activó la alerta roja en el Estado de Oltretevere y en la Sede Apostólica fue el estado de los balances en los últimos dos años, que en el Vaticano hay quienes los califican de “terribles”.

En esencia, el déficit de la Santa Sede se duplicó en 2018 a aproximadamente 70 millones de euros, de un presupuesto total de alrededor de 300 millones, debido esencialmente a las persistentes ineficiencias y los resultados de las inversiones.

Todo sucede, entre otras cosas, mientras en el Vaticano todavía está descubierto el papel del prefecto de la Secretaría de Economía, desde que en junio de 2017, cuando George Pell partió a Australia para defenderse en el proceso de abusos infantiles. Aún nunca se plasmó la previsión de que a la cúpula del dicasterio, como trascendió, podría ir una mujer).

Una situación casi análoga para la oficina del Auditor General del Vaticano, encabezada “interinamente” por Alessandro Cassinis Righini, después del caso de las “renuncias forzadas” y de las relativas polémicas concernientes hace dos años al anterior auditor Libero Milone.

El colapso proviene de la escasa actuación de la “revisión de gastos” muchas veces proclamadas, las continuas ineficiencias en la gestión de los grandes gastos del personal, que requerirían mejores usos y también recalificaciones -el Papa ni siquiera quiso escuchar hablar de los recortes o despidos del personal entre los cerca de tres mil empleados, pero por primera vez, desde finales del año pasado, apareció la hipótesis de formas de “movilidad”, en vista de redistribuciones, y si es necesario también prejubilación.

También influyen los gastos de las obras y las restauraciones incluso en los activos inmobiliarios, inversiones que no han realizado como estaba previsto, presuntos “agujeros” financieros, como el relacionado con el Instituto del Diálogo Interreligioso (Idi), la caída en la contribución anual del Instituto para las Obras de Religión (IOR).

Todos esos factores han causado el aumento del déficit, cuyo alcance exacto hasta ahora nunca se hizo público debido a la “inacción” de los balances financieros desde el último ejercicio de 2015.

Según miembros del Consejo para la Economía, la reunión de mañana de la cúpula abordará medidas a corto plazo para contener los gastos, como la centralización de las operaciones de tecnología de la información y el aplazamiento de iniciativas costosas como las conferencias, tomando también en consideración los modos para mejorar los rendimientos de las actividades financieras de la Santa Sede, que ascendieron a 1.800 millones de euros, y de los considerables activos inmobiliarios concentrados sobre todo en Roma.

Pero sería útil, más que nada, una “sensibilización” de aquellos, entre los jefes del ministerio y funcionarios, que aún no han entendido el alcance del problema y sus posibles consecuencias.

ansa