Contra la crisis en Cuba, vuelve la tracción animal

Las autoridades aplican medidas agrícolas que van desde aumentar la inversión extranjera hasta rigurosos ahorros -como el uso de la tracción animal- para conseguir una producción de alimentos crucial en tiempos muy turbulentos.

Los objetivos oficiales con ese programa son que esa rama contribuya a elevar el Producto Interno Bruto (PIB) e incrementar la producción de alimentos, especialmente la carne de cerdo y los huevos, ambos principales en la mesa cotidiana cubana.

Una medida ya estratégica es aumentar la entrada de capitales foráneos a su economía global siempre y cuando, según concepto oficial, estos no lleguen a cambiar la naturaleza socialista de propiedad y administración estatal predominante.

Un criterio gubernamental es que en los casos de la agricultura y la industria alimentaria fue lenta la introducción de las inversiones extranjeras en este país.

En mayo último se anunció que se estaban promoviendo nuevas empresas mixtas, o sea con dinero nacional y extranjero, para la producción y procesamiento de frutas y vegetales, con destino al turismo, el mercado interno y la exportación.

En ese momento estaban en negociaciones proyectos de inversión para la producción de pollo y carne de cerdo, dos de los productos más demandados por el mercado interno.

La grave escasez de combustible actual, de la cual el gobierno acusa a Estados Unidos que ha expandido medidas sobre la isla, obligó a las autoridades nacionales a tomar medidas de ahorro urgentes consideradas como temporales, entre ellas el uso de bueyes y mulas para labores agrícolas.

Según publicó el diario oficial Granma este mes, el uso de la tracción animal es una “variante insoslayable” para aliviar el severo déficit energético.

En un simple vistazo al mercado interno de ANSA pudo notarse que este sigue operando aunque con una escasez visiblemente más profunda que lo normal. En La Habana, por ejemplo, el estado “reinauguró” varios supermercados que tienen en existencia algunos alimentos deficitarios principalmente no básicos.

Un análisis oficial fue el de la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz, esta semana, quien aseguró en declaraciones públicas que “están asegurados los alimentos básicos para garantizar la canasta familiar de los cubanos”.

“Disponemos de alimentos en los puertos, en los frigoríficos, en los almacenes” agregó.

Dijo que es parte del programa oficial depositar los productos en los lugares más cercanos en las tiendas con mayor capacidad.

La titular estimó que eso hace “más factible trasladarlos con “medios alternativos y evitar que mientras existan productos disponibles, falten en las redes minoristas”.

“Es una mezcla de medidas para mantener estable la agricultura y el mercado interno, algo complejo en las circunstancias actuales pero que el gobierno ve como imprescindible”, dijo un economista local que pidió no se publicara su nombre.

En el mismo marco Cuba trata de mantener sus mas importantes relaciones comerciales internacionales con China, Canadá, Rusia y la Unión Europea, entre otros potenciales suministradores.

