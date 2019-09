¿Y dónde quedaron las lluvias de inversiones?

Fue una de las frases más recordadas de la actual gestión de Cambiemos, la de ir en busca de la famosa “lluvia de inversiones” que finalmente nunca se concretó. Lo que en su momento se convirtió en un slogan que representaba una nueva administración nacional abierta al mundo, hoy eso se redujo literalmente a cenizas. Esto, abocado a los proyectos de inversión fue determinante.

Las PASO, la posterior devaluación, el cepo al dólar, todos son factores que se unieron para decretar el fin del financiamiento a los proyectos de inversión. Según la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), entre enero y junio pasado se realizaron en “capital semilla” 34 inversiones por 6,9 millones de dólares, mientras que en “venture capital” hubo transacciones por más 160 millones.

Desde poco antes de las PASO hasta hoy todo ese escenario de incipiente inversión se terminó abruptamente porque el sector quedó congelado debido a la ausencia de dólares que, al menos por el momento, no se tiene certeza de cuándo volverán. Según un ejecutivo a iProup, “nadie quiere invertir en un país que luego no le permitirá utilizar esa inversión”.

“Nadie quiere traer sus dólares para financiar un emprendimiento si luego no los va a poder retirar. Para peor, hay otros países con los que competimos que no tienen cepo. Entonces, si un financista tiene que elegir a qué empresa apuntalar, qué proyecto financiar, pudiendo optar entre los de Chile, Brasil, Colombia, Perú o el propio Uruguay, ¿qué razones tendría para decidirse por Argentina’”, sentenció uno de los ejecutivos más relacionados con el mundo inversor al sitio especializado en tecnología e inversiones.

Hoy, tras el cepo cambiario, las startups argentinas no ven un sólo billete verde y por el momento esto seguirá así. “Los que arriesgan su dinero se asustan por semejante nivel de incertidumbre. Primero, no saben qué políticas implementará quien gane la presidencia. Segundo, no tienen forma de medir ni el valor real de su inversión ni del mercado”, manifestó Juan Martín Rodríguez, director Ejecutivo del Centro de Emprendedores de IAE Business School

“La inquietud es generalizada, afecta a todos los rubros. Aquellos que requieren de montos más altos, como energías o bio y nanotecnología”, asegura. Los especialistas coinciden en que nadie pondrá dinero en empresas argentinas que sólo abarcarán al mercado local, ya que la clave es la expansión por fuera de las fronteras. A todo esto hay que agregar el cambio en las reglas de juego, la seguridad jurídica débil, todo esto espanta a quienes dudan de invertir en territorio argentino.

Según Rodríguez, del IAE, la incertidumbre es total: “No hay indicio alguno sobre cuál será el nuevo entorno en el que se desenvolverá el ecosistema emprendedor a parir de diciembre”. ¿Qué significa esto? Que las mismas pobres condiciones se pueden extender post diciembre con una crisis que se extienda en el tiempo. O no. Lo cierto es que esta duda, como tantas otras, se traslada al mismo lugar de siempre: no inversión, no dólares.

