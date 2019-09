Advierten por inundaciones en Nueva York y Shanghai

Nueva York y Shanghai, entre otras, se verían afectadas por habituales inundaciones como consecuencia del rápido aumento del nivel del mar, de acuerdo a un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.

El informe destacó además que las emisiones de gases de efecto invernadero también tendrá otros efectos negativos, como el rápido derretimiento de los glaciares y las capas de hielo desde el Himalaya hasta la Antártida, y la reducción de los bancos de peces.

El informe, titulado Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante), fue realizado por más de 100 científicos de 36 países.

“Este informe es único porque, por primera vez, el IPCC ha producido un reporte en profundidad que examina los rincones más lejanos de la Tierra, desde las montañas más altas en regiones polares remotas hasta los océanos más profundos”, afirmó Ko Barrett, vicepresidente del IPCC.

ansa