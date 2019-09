Crecen las denuncias de acoso contra el gastroenterólogo infantil

El reconocido gastroenterólogo infantil Fernando Vinuesa (54) fue detenido ayer por la tarde a raíz de una denuncia por abuso radicada por la madre de una pequeña paciente suya, quien aseguró que fue manoseada por el doctor en su consultorio cuando llevó a su hija para una consulta médica. La detención del médico fue ordenada por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, quien intervino en el caso tras una inhibición presentada por su par Carlos Giménez, del Juzgado de Instrucción Siete.

A raíz de la repercusión del caso en los medios de comunicación y las redes sociales, comenzaron a visibilizarse más denuncias públicas y en sede policial. En diálogo con Acá te lo contamos por RadioActiva 100.7, dos de ellas contaron las situaciones que vivieron.

Hace 4 meses, Elina llevó a su bebé a consulta con el gastroenterólogo pediátrico ahora detenido. Por audios de teléfono, él le pidió fotos en bikini, ropa interior, ropa corta. Lo denunció por acoso en la comisaría de la mujer. En la comisaría le dijeron que ya había otra denuncia contra el mismo médico. También la citaron del Colegio Médico para ratificar su denuncia ante el Comité de Ética.

“En ambas instituciones me dijeron que ya tenían conocimiento de tales actitudes. Cuando me pidió el celular no lo tomé como algo fuera de lugar, ya que muchos profesionales actúan de la misma manera. El problema se dio después cuando comenzó a solicitarme fotos íntimas y saber de mi vida privada”, dijo.

Por su parte, Ludmila, indicó que al concurrir al consultorio la primera vez en octubre del año pasado, el hombre le pasó la mano por la cintura y comenzó con el acoso verbal. “Qué linda te queda esa calza, qué linda estás así”, afirmó Ludmila.

Por la patología de su pequeño debió recurrir a Vinuesa en otras dos oportunidades con el gastroenterólogo. El segundo ocurrió en febrero de este año, “al entrar por segunda vez ya se intensificaron los comentarios, pasó tocarme la cintura al costado del pecho”, explicó.

“La tercera vez que volví fue en julio. Como ya tenía mi número de teléfono y me escribía a cualquier hora 1 o 2 de la mañana, tuve que bloquearlo del Whatsapp y de las redes sociales”, finalizó.

El Territorio