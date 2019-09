Fuerte denuncia contra Axel

En los últimos días, Axel se convirtió en la figura más cuestionada del mundo del espectáculo. Dueño de una talentosa voz y un perfil bajo, un desafortunado hecho lo dejó en el ojo de la tormenta. Recordemos que el artista participó en el “Festival Únicos”, un evento internacional que reúne a las estrellas de la música nacional y española. En la gala, el famoso se encontró con una colega, Tini Stoessel, y su encuentro lo dejó en evidencias.

Vale recordar que El Intransigente publicó con anterioridad que en el concierto sinfónico que se realizó en el Teatro Colón y en el Teatro Real de Madrid, también estuvieron presentes: Lali Espósito, Axel Witteveen, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Patricia Sosa, entre otros artistas. Durante un móvil para el ciclo “La Peña de Morfi” se reunieron casi todos los músicos presentes en España y dieron detalles de los shows. En varios momentos, se ve a Martina muy incómoda mientras Axel la abraza.

Los fanáticos de la talentosa estrella pop notaron la situación y salieron a destrozar al vocalista en las redes sociales donde se viralizaron varios videos que prueban la incomodidad de la joven durante casi toda la entrevista. En uno de ellos se ve a la intérprete sacándose de encima la mano de su colega con un movimiento sutil pero obvio.

La repercusión se viralizó y los protagonistas tuvieron que salir a aclarar el episodio. Sin embargo, el que no se salvó y quedó envuelto en un nuevo escándalo fue el intérprete de “Te voy a amar”. En las últimas horas se conoció que una periodista lo mandó al frente al contar que vivió una incómoda situación. Su nombre es Paula Galloni. La panelista de “Pampita Online” dio su versión de los hechos, luego de que en “Incorrectas” contaron todo.

“En el programa de Moria me nombró Stefy Xipolitakis y quisiera aclararlo acá: hubiera estado bueno que me consulte si yo quería contarlo o no. Acá ustedes lo sabían todos y nunca lo dijimos al aire”, comenzó su descargo. “Yo tuve una situación incómoda con este señor (por Axel). Tampoco fue que sufrí un abuso, sufrí una situación incómoda en una entrevista. Fue incómodo; yo trabajaba para la revista Pronto”.

Frente a las cámaras continuó: “Está bueno que se sepan estas actitudes. A veces se mandan a periodistas a lugares, solas, y esas personas están indefensas. Me pasó a mí. Con este cantante yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista. Por suerte, yo tuve carácter y me fui. Pero tal vez a otra chica no le pasa. Yo tenía 19 o 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle. Tenía un novio y no lo llamé porque me daba cosa. Después cuando le conté me dijo ‘es un tarado, un degenerado’”.

“Nunca dije que me había pasado con él pero quizás esto sirva para despejar las dudas sobre si lo de Tini fue una exageración. Cuando yo lo conté sin dar el nombre me aparecieron un montón de comentarios de chicas. Siento que a Tini no le gustó fingir para la cámara que estaba todo bien. Me animo a decirlo porque pasó esto de Tini. No es una frivolidad ni Tini tuvo una actitud para llamar la atención. Estaba incómoda y fue muy genuino”, sostuvo Galloni y cerró: “Fue una situación de acoso laboral. Si hay una persona que se comporta de mala manera con chicas jóvenes, está bueno que se corte“.

