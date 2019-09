La palabra de Tini Stoessel, tras la polémica con Axel

Tini Stoessel, Axel, Patricia Sosa, Soledad, Lali Espósito, Luciano Pereyra, Lucía Galán, Karina La Princesita y Marcela Morelo, entre otros artistas, presentaron el Festival Únicos en España. Sin embargo, las miradas no estuvieron puestas en lo musical, sino en la incomodidad de la ex Violetta ante un abrazo de su compañero.

En el video de las notas que dieron los artistas se puede ver cómo Axel abraza a Tini, quien fue su compañera en el jurado de La Voz, y ella le quita la mano a su compañero de su hombro. De inmediato el video se hizo viral y los seguidores de la artista se hicieron eco.

El intérprete de “Celebra la vida”, “Somos uno” o “Amo” se refirió a la polémica y ahora, tras haber regresado al país, Stoessel rompió el silencio. “Veo que se ha generado gran confusión respecto a un video que circula por redes. Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional”, comenzó a través de Twitter.

Luego, agregó: “Ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad con Axel. Aclarado esto, agradezco a todos los que se preocupan por mí. Sé que lo hicieron con buena intención, pero en este caso no pasó nada gracias a Dios”.

Para cerrar, dijo que el festival había estado “hermoso” y que había sido “muy lindo” compartir el escenario con tantos “artistas increíbles”.

Apenas iniciada la polémica, Axel había hablado también a través de las redes sociales. Junto con una foto de él con Lali Espósito y Tini, escribió: “Con esta hermosa foto me despido hoy, 2 hermosas personas que adoro, admiro y, sobre todo, respeto profundamente. Y para todos los que ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro…”.

El lunes en Incorrectas, mientras se referían al video de los artistas, Stefy Xipolitakis dijo que la periodistaPaula Galloni había relatado un episodio incómodo que había vivido hace más de una década con un cantante. La griega no mencionó al artista: “Yo no lo digo, lo dicen las redes”, explicó.

Horas más tarde, en el ciclo que la tiene como panelista, Pampita On Line, la periodista agregó: “Tuve una situación incómoda con este señor”. “¿Con Axel?”, repreguntó Barby Franco, y ella asintió con la cabeza. “No fue abuso, fue una situación incómoda en una entrevista. Y está bueno que se sepa porque a veces se manda a periodistas solos y esas personas están indefensas. Yo estaba con el cantante haciendo una entrevista en un monoambiente y por suerte tuve carácter”.

En diálogo con Teleshow, explicó por qué decidió hablar: “Por un lado, no me quedaron muchas opciones; una panelista me nombró en el programa de Moria sin mi consentimiento el lunes, dejando al descubierto la historia a medias. Considerando el video de Tini, parecía oportuno contarlo yo”, agregó. “También me parece bueno para que se empiecen a tomar recaudos con periodistas, a veces se nos expone mucho”, concluyó Galloni.

