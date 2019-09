Patricia Bullrich: “Hay una enorme confusión, la elección no sucedió”

En línea conlos dichos del presidente, Mauricio Macritras las PASO, Patricia Bullrich, expresó que las primarias se parecen a una elección “pero no lo son” y sentenció que la verdad recién se verá el 27 de octubre. “Formalmente la elección no sucedió. Lo que hubo fue una primaria que debería tener como objetivo la selección de candidatos en cada uno de los partidos y nada más”, subrayó la Ministra de Seguridad de la Nación, quien expuso que el objetivo de los comicios era evitar que triunfen en las internas los viejos aparatos partidarios.

“Terminamos con ese sistema y pasamos a otro en el que (las PASO) terminan pareciéndose a una elección pero no lo son, es un símil elección, en el sentido que todos votan; algunos hasta creen que se eligieron senadores y diputados. Hay una enorme confusión pero objetivamente las elecciones son el 27 de octubre”, apuntó la funcionaria al ser entrevistada por Luis Novaresio en A24 este martes 24 de septiembre.

La funcionaria reconoció no obstante que el resultado de agosto generó un cimbronazo en el gobierno, inclusive en “la confianza” de sus propios votantes. “Lo que pasó es que se generó una situación de crisis que provocó que suba un 30 por ciento el dólar y no retrocedió nunca”, indicó.

Bullrich volvió a descartar, por otro lado, la posibilidad de abandonar el país en el caso de perder las elecciones en octubre, como sugirieron algunas versiones esta semana.”No me voy ni loca, ya me tuve que exiliar. No está en mi idea irme porque si ganamos tenemos que gobernar y si perdemos tenemos que construir. Si perdemos no dejo la política. No quiero pensar antes de tiempo”, puntualizó.

Sin embargo, la titular de la cartera de Seguridad nacional planteó que, si el Frente de Todos gana las elecciones generales de octubre, podría generarse un “Ministerio de la Venganza”. “Acá hay un tema que para mí habilita esa idea. El kirchnerista cree que Cristina Kirchner es perseguida, que sus hijos también, que De Vido es perseguido y que todo su gobierno está perseguido; que no hay delito sino que hay persecución. En consecuencia, si esa es la filosofía, ellos pueden decir: ‘Bueno, si ellos nos persiguieron, nosotros podemos perseguir'”, expresó. Y recalcó que la idea “no” es un disparate, “porque vos podes pensar que si de vos se vengaron ahora se viene la revancha como una idea política”.

Consultada sobre si había cambiado de parecer con la decisión de legalizar algunas drogas, la ministra respondió que no y contó una anécdota personal. “Una vez, en España, hace muchísimos años, probé hachís. Ya ni me acuerdo, pero nunca más seguí. El no seguir, por más de que no me acuerdo mucho, es una respuesta”, admitió.

Negación. Los dichos sobre las PASO de parte de Bulllrich no son nuevos. El lunes 12 de agosto, tras las primarias, Macri brindó una conferencia de prensa en la que aseguró estar confiado de poder revertir la situación electoral entre octubre. “Las elecciones definitivas son el 27 de octubre. No hay transición”, consideró ese día Miguel Ángel Pichetto en referencia a la victoria del kirchnerismo. “Esta elección no sucedió”, recalcó Macri, en relación al resultado.

Hace días, el mandatario retomó esa idea y lanzó en Twitter la invitación a una manifestación llamada “La Marcha del ‘Sí Se Puede'”, reiterando que “la elección aún no sucedió”. Este domingo, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió a la campaña y llamó al electorado opositor a “hacer que la elección suceda de nuevo” en octubre. “Dicen que la elección no sucedió”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter. “Hagamos que suceda de nuevo y pongamos a la Argentina de pie”, expresó.

