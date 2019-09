incautaron cuatro motocicletas, un automóvil y detuvieron a un joven

GARUPÁ. Entre la jornada de ayer miércoles y hoy jueves, en diferentes barrios de Garupá, efectivos de la División Prevención de Delitos UR X, secuestraron cuatro motocicletas, un vehículo y detuvieron a un joven.

El primer procedimiento se concretó ayer miércoles, a las 16:30 hs, sobre la ruta Costera y calle Malvinas Argentinas, en el lugar los uniformados detuvieron a Damián S. de 27 años, quien a bordo de una motocicleta Motomel Skua de 150cc, circulaba a gran velocidad realizando maniobras peligrosas.

El joven al momento de ser interceptado, carecía totalmente de las documentaciones correspondientes para circular. La moto fue secuestrada y depositada en el corralón de tránsito de Garupá.

Otras dos intervenciones ocurrieron a las 18:30, en el acceso al barrio Los Paraísos, allí los efectivos secuestraron una motocicleta Gilera Smash de 110 cc, debido a que esta no contaba con chapa patente y otra Corven de 110 cc, la cual su conductor Anastasio R. de 51 años, no tenía el seguro obligatorio, ni tampoco licencia de conducir.

Más tarde, a las 20:30 hs, sobre el acceso al barrio Fátima, una vez más la División Prevención de Delitos secuestró un automóvil Chevrolet Clasicc, conducido por Raúl C. de 44 años, quien no tenía el seguro vigente ni la VTV, labrandose el acta de infracción.

El último procedimiento se realizó hoy jueves a las 17:30 hs, en el barrio Ñu Porá. En el lugar, los uniformados incautaron una motocicleta Yamaha Crypton de 110cc.

Los efectivos recorrían preventivamente el barrio, cuando notaron a un joven sin el casco obligatorio circulando a gran velocidad. Momentos más tarde, fue interceptado e identificado como David R. de 21 años, y al verificar las documentaciones del rodado, se estableció que estaban vencidas.

Policia de Misiones