Masiva movilización en el mundo por el ambiente

Cientos de miles de personas en todo el mundo salieron a las calles de las principales ciudades de al menos 27 países en el contexto de la marcha “Fridays for Future” (Viernes por el futuro), que encabeza la joven activista sueca Greta Thunberg.

En Italia más de un millón de personas salieron a las calles, sobre todo jóvenes y muy jóvenes, de Milán a Palermo. En Twitter Greta aplaudió las “imágenes increíbles” llegadas “de toda Italia”, mientras el premier Giuseppe Conte habló de “imágenes extraordinarias” y prometió “el máximo compromiso para traducir este pedido de cambio en soluciones concretas”.

En Nueva Zelanda se movilizaron al menos 170.000 personas, equivalentes al 3,5 por ciento de la población. En Wellington participaron también padres, trabajadores y personas ancianas: “Era hora de que los políticos dejaran de hablar y empezaran a actuar”, dijo una anciana de 83 años, elogiando la acción de Greta.

En la India adhirieron cientos de estudiantes de las escuelas superiores. En Dharamsala los alumnos de las escuelas del pueblo tibetano salieron a la calle con exponentes de las asociaciones por el Tibet libre, y aquella de las mujeres tibetanas.

En Nueva Delhi estudiantes y activistas de varios grupos ambientalistas aplaudieron a Ridhima Pandey, la “Greta india”.

“Vivimos en una de las 20 ciudades más contaminadas del mundo”, “nos robaron el derecho a respirar”, protestaron los jóvenes de la capital india.

En Berlín las manifestaciones se anunciaron en al menos 65 ciudades, no tan masivas como la que el pasado viernes movilizó a 1,4 millones de personas en 575 ciudades.

Las marchas se extienden asimismo a Londres, en un contexto multicolor y cosmopolita, a varias ciudades de Croacia y a grupos de jóvenes estudiantes de Macedonia, que armaron una manifestación frente a la sede del gobierno en Skopje.

La gran huelga global por el clima desembarcó incluso en Rusia, pero en sordina: los medios no hablan y por ahora la acción más sensacional fue la organizada por 85 activistas de Greenpeace, Fridays For Future, Extinction Rebellion, 350.org, Russian Socio-Ecological Union y Climate Action Network, que colgaron un gran cartel para “actuar de inmediato” cerca de la sede de gobierno.

ansa