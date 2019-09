Penélope Cruz y su sueño de ser directora

Penélope Cruz confesó hoy que quiere ser directora de cine desde que tenía 16 años, y que cuando dijo en su casa que quería ser actriz era como decir que iba a ser astronauta.

“Se lo dije que quería ser directora por primera vez a Pedro Almodóvar. Y él me dijo, hazlo y cuanto antes mejor. Ahora tengo 45 años y todavía no me he atrevido. Tampoco he tenido tiempo”, afirmó.

A su lado se encontraba el actor Gael García Bernal, quien ha dirigido dos películas, y con el que comparte reparto en “Red avispa”, de Olivier Assayas, que tras ser presentada en Venecia llegó a San Sebastián.

La actriz, galardonada con el Premio Donostia a la carrera por el Festival de cine de San Sebastián, rememoró sus inicios. “No teníamos ningún referente cerca, ni familiares ni amigos que se dedicaran al cine. El día que yo les dije quiero ser actriz, era como decir quiero ser astronauta. Agradezco mucho que no se rieran de mí”, afirmó.

ansa