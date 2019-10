Alberto Fernández: “Cumplir la palabra no es un atributo de Macri”

Hace instantes, el candidato presidencial del espacio Frente de Todos, Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa después de haber arribado esta tarde a la provincia de San Juan. Fue recibido por el Gobernador local, Sergio Uñac y entregó varias definiciones políticas frente a los medios de prensa que estaban presentes.

Respecto al incremento del nivel de la pobreza, manifestó que “lamentablemente el resultado que conocimos de los datos del INDEC era la crónica de una muerte anunciada. Sabemos que cuando Macri se vaya, la pobreza va a rondar el 40 por ciento. Esto es consecuencia de las grandes devaluaciones que ha sufrido nuestra moneda, no son productos del mercado sino de la inoperancia al gestionar”.

En esa línea, agregó que “como la pobreza es grande, me parece justo el reclamo. No debemos generar tensión social porque siempre existe el riego de que alguien haga algo que no corresponde y eso puede encender una chispa que genere lo que nadie quiere. Todos sabemos que existe al emergencia alimentaria, no hace falta salir a la calle”.

Por otra parte, se refirió al conflicto de los aeronáuticos. “Creo en la necesidad de que nuestro país tenga una aerolínea argentina, yo sé que tienen razón porque son víctimas del descuido del Gobierno que posterga a los que trabajan, pero yo les pido que no es un buen momento para tomar estas medidas”, opinó.

Acerca de los fantasmas del fraude agitados por el oficialismo, Alberto Fernández explicó que “en política la necedad no es un buen camino, es más fácil asumir lo que pasa y resolverlo. Es la primera vez que escucho que el fraude lo hace el opositor, el que gobierna es el que tiene el poder de controlar. Ya le echaron la culpa a la gente”.

En esa línea, añadió que “cumplir la palabra no es un atributo de Macri. Gobernar es responsabilidad de Macri, no mía, hay que pedirle al Presidente que deje de sacar DNU para ayudar a amigos, que deje que eso lo resuelva el Congreso cuando en el Congreso esté reflejada la nueva realidad política de Argentina”.

Para finalizar, adelantó que “la semana que viene vamos a hacer una propuesta a todos los argentinos para ver si nos ponemos de acuerdo para ponerle fin al hambre que es un gran problema. El Gobernador me hablaba del plan de los 1.000 días que tienen aquí, lo voy a copiar. La gran preocupación que yo tengo es la necesidad de los padecen”.

El Intransigente