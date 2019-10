Bolsonaro: “Si Lula quiere seguir preso, que siga”

El presidente brasileño Jair Bolsonaro se manifestó a favor de la continuidad de la prisión del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien rechazó acogerse al régimen de detención semiabierto propuesto por el Ministerio Público Federal en la causa Lava Jato.

“Es un derecho de él quedarse preso, si quiere quedarse, que se quede, no voy a interferir (…) él ya fue juzgado en segunda y tercera instancias”, declaró Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL).

“El tipo (Lula) metió la mano en la lata y entregó dinero a sus amigos (..) está patente lo que ocurrió en su gobierno, ellos tenían un proyecto de poder y no funcionó”, destacó Bolsonaro.

Lo afirmó en la noche del lunes luego de que Lula divulgara una carta rechazando la prisión semiabierta, que le permitirá trabajar durante el día y retornar por la noche a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.

Lula argumenta que prefiere seguir arrestado hasta que el Supremo Tribunal Federal “impugne” las condenas del exjuez Sergio Moro, mentor de la causa Lava Jato, y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), está preso desde abril de 2018 por una condena a ocho años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero en un caso vinculado a un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, interior de San Pablo.

La posición de Lula causó una situación inusitada: el reo quiere permanecer preso y el Ministerio Público Federal pide su salida por haber cumplido un sexto de la pena, como establece el Código Procesal Penal.

Por su parte el procurador Deltan Dallagnol, jefe del equipo de Lava Jato, reiteró que Lula “no puede decidir si acepta o no acepta”, porque la ley determina su excarcelación.

