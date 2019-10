Confirman el cierre de la fábrica de zapatillas Dass en Eldorado

Finalmente en la jornada de este martes, 1 de octubre, se confirmó que la empresa Dass, fábrica de zapatillas, cerrará sus puertas de la localidad de Eldorado en el mes de diciembre debido a la crisis que afecta el consumo interno y las dificultades económicas.

Los despidos de los trabajadores ya habían comenzado en el año 2018 y continuaron en el 2019. El paso del tiempo, y el recrudecimiento de las dificultades económicas llevaron a que las directivos de la empresa tomaran la decisión.

Darío Vera, delegado gremial, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y puntualizó que autoridades de la empresa transmitió durante una reunión la decision que habían tomado que conlleva también la desvinculación de 300 trabajadores en un principio el restante en el mes de diciembre retirando a los trabajadores y a la mercadería”.

“Es triste lo que está pasando pero estamos tratando de salir adelante porque ya se venía barajando esa posibilidad. Nosotros, los trabajadores, y la institución creíamos que la situación se podía revertir pero también ocurrió con otras grandes marcas”, dijo.

Vera además remarcó que el mayor es que no se ha retirado la producción y “a raíz de eso no tenemos trabajo, fue un conjunto de cosas que nos ha golpeado, se han agotado todas las instancias legales. No nos entra en la cabeza y en el corazón la tristeza pero esta es la verdad, es lo que nos toca y es lo que nos han transmitido desde Brasil”.

“Nunca en todo este tiempo se acercó nadie a darnos alguna alternativa laboral y eso que hemos perdido a 900 trabajadores en los últimos cuatro años. Hoy los compañeros que quedan sin trabajo tendrán que salir a rebuscarse y tenemos mucha bronca porque nunca nos escucharon”, finalizó.