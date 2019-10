Nuevo análisis para identificar cáncer

Un nuevo análisis de sangre que promete identificar la presencia de 20 tipos distintos de cáncer se realizó en el Dana Faber Institute de Boston (Harvard) y los primeros exámenes mostraron una precisión extraordinaria.

En el 99,6% de los casos los tests lograron identificar correctamente a los pacientes que tenían un tumor y el órgano de donde procedía el cáncer.

Los datos fueron presentados en la Conferencia de la Sociedad Europea de Oncología.

El análisis fue puesto a punto por la Grail Inc, una empresa de biotecnología que usa métodos innovadores para observar las secuencias genéticas: en particular el nuevo examen busca identificar la presencia de microsustancias químicas (metilos) involucradas, a través de un proceso llamado metilación, en la activación o desactivación de genes vinculados al desarrollo de tumores.

El método fue experimentado en 3.600 pacientes, algunos enfermos de cáncer y otros no. El test “indicó” correctamente algunos indicadores presentes en la sangre de quien estaba efectivamente enfermo, e identificó también el órgano origen de la neoplasia.

El nuevo análisis -explicaron los científicos en un comunicado del Dana Faber Institute- es distinto a las llamadas “biopsias líquidas” que buscan las mutaciones genéticas dentro del ADN de las células tumorales.

El test de Grail identifica la marcha anormal en el proceso de metilación -explicó un comunicado-, algo que en muchos casos resulta ser lo más indicativo de la presencia de tumores.

Entre los tipos de cáncer correctamente identificados por el nuevo test figuran el cáncer de mama, de ovario, de colon, de páncreas, de cabeza y cuello, de esófago y de la vesícula, así como los casos de mieloma múltiple y leucemia.

