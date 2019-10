Thelma Fardin cuestionó a un candidato presidencial y a sus votantes

Juan José Gómez Centurión es el candidato presidencial del Frente NOS, y centraliza su campaña en su lucha desde el argumento Pro Vida que se opone a la legalización del aborto. Invitado a Intratables, el político habló de todo, criticó a Mauricio Macri y tuvo polémicas declaraciones sobre la Dictadura Militar que generaron indignación en las redes sociales, y sumó la voz de Thelma Fardin.

“El Estado nunca es terrorista. Puede tener accionar positivos o no, legales o no, pero el terrorismo es una acción de un tercero para la toma del Estado. (La dictadura) no fue un plan de desaparición de personas, sino un plan de aniquilación de la subversión“, expresó en el programa de América y agregó: “Fue la continuación de un plan de lucha firmado por Isabel Perón. Ese decreto puso a las fuerzas de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, Goméz Centurión terminó reconociendo que la Dictadura “actuó de manera ilegal. Por lo pronto, la situación de facto es ilegal”. Tras el intenso debate en el pragrama, que se terminó trasladando a las redes, apareció la contundente opinión de Thelma.

“‘El terrorismo de estado es una tontería’ dice Gomez Centurión, adelante de Ernestina Pais, hija de un desaparecido. 2,64% de les Argentinos lo votaron. Que descanse quién pueda“, escribió la actriz en su cuenta de Twitter haciendo referencia a que hay un porcentaje de votantes que adhiere al pensamiento del político en cuanto a lo que hizo la Dictadura Militar desde el Estado.

