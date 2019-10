Gigantesco iceberg se desprende de casquete polar

Un gigantesco iceberg se está desprendiendo en la Antártida oriental, pero según los científicos de la Australian Antarctic Division el quiebre del bloque de 315.000 millones de toneladas no se debe al cambio climático.

El desprendimiento del iceberg llamado D28 del casquete polar Amery, observado por satélites europeos y norteamericanos el pasado jueves, tiene una superficie de 1636 kmq, más que una ciudad como Sydney, y un espesor de unos 210 metros.

La Australian Antarctic Division explicó en un comunicado que el desprendimiento es parte del ciclo normal de los casquetes polares. El casquete Amery está sin embargo entre dos estaciones de investigación australianas y el desprendimiento causará problemas para la navegación y las operaciones de reaprovisionamiento de ambas.

“No creemos que este evento está relacionado con el cambio climático”, dijo la profesora Helen Amanda Fricker, del Scripps Institute of Oceanography.

El desprendimiento “es parte del ciclo normal del casquete polar en el que observamos eventos mayores de desprendimiento cada 60-70 años”, según la experta, que explicó cómo las calotas polares “deben perder masa porque ganan y masa y deben seguir de las mismas dimensiones”.

El aumento de masa viene de la nieve que cae sobre el continente y los glaciares que se mueven lentamente hacia la costa.

El iceberg no tendrá impacto sobre los niveles marinos porque ya flotaba, explicó el glaciólogo de la División Antártica Ben Galton-Fenzi. “Sin embargo será interesante ver cómo la pérdida de eseta masa de hielo tendrá efecto sobre la disolución del casquete polar y sobre los tiempos con que el hielo se desprende del continente”, agregó.

