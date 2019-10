¿Habrá fin de semana largo por el feriado del 12 octubre?

El próximo sábado 12 de octubre se celebrará el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, y debido a esto comenzaron las dudas a cerca de si habrá algún movimiento, o disposición, del gobierno nacional para que ese fin de semana sera un “fin de semana largo”. La respuesta es “Ni”.

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en memoria del la fecha en la que Cristóbal Colón llegó al continente americano en 1492.

Al caer sábado comenzó a circular la duda de si habría o no fin de semana largo para todos. Pero, según el calendario elaborado por el Ministerio del Interior para los feriados del 2019, el sábado 12 es feriado nacional y el lunes 14 fue designado como “Día no laboral con fines turísticos”. Por lo tanto, no será un “fin de semana largo” para todos los argentinos.

Es que esta designación implica que será el empleador el que defina si los empleados pueden gozar de un día libre o no ese lunes. Así lo establece el artículo 167° de la ley de Contrato de Trabajo: “El trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”. El artículo agrega que “en caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador”, agrega la norma, que establece que se abonará como cualquier otro día de trabajo.

Lo habitual en Misiones, al menos en los días en que hubo días no laborables decretados por el gobierno nacional, es que a las actividades mencionadas en el artículo citado más arriba se sumen todas las del sector público. Por lo que los empleados del estado provincial podrían tener su fin de semana largo. Los que quedan en dudas son los empleados del sector privado, donde cada empleador decidirá que hacer.

El Territorio