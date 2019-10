Lula tendrá que pagar multa de USD 1,2 millones

La Justicia fijó una multa equivalente a 1,25 millones de dólares al expresidente Lula da Silva para pasar al régimen de prisión semiabierto un día antes de que el Supremo Tribunal Federal determine el futuro del político, cuando analice la nulidad de condenas de Lava Jato.

Preso desde abril de 2018 Lula tendrá que pagar 4,9 millones de reales para poder salir durante el día y retornar por la noche a la Superintendencia de la Policía Federal, determinó la jueza Carolina Lebbos, de la primera instancia federal de Curitiba.

Esta medida fue en respuesta al pedido de la Fiscalía para que cambie el régimen carcelario porque Lula ya cumplió un sexto de la pena, el período mínimo de arresto.

Pero el propio Lula rechazó pasar a la libertad parcial porque demanda que su causa sea anulada debido a lo que él definió como falta de imparcialidad en su juzgamiento.

El parecer de la jueza Lebbos antecedió a la reunión del Supremo hoy en Brasilia, que puede tener impacto en el proceso de Lula y en decenas de otros fallos de Lava Jato.

La semana pasada el Supremo dictaminó que el ex juez Sergio Moro, creador de Lava Jato, no respetó el derecho de defensa cuando impidió que los acusados tuvieran la última palabra en los juicios, luego de presentados los testimonios de los “arrepentidos”.

Este miércoles, a partir de las 14 horas (19 GMT) la alta Corte determinará el alcance concreto del juzgamiento de la semana pasada, y si se aplicará en beneficio de Lula.

El político cumple una prisión de ocho años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero vinculado a un departamento triplex en la ciudad balnearia de Guarujá. Los diarios O Globo y Estado de hoy analizaron las posibles “modulaciones” con que los jueces del Supremo pondrán en práctica el fallo y no descartan que se opte por una decisión que busque atenuar las consecuencias.

Según fuentes judiciales, algunos magistrados quieren que no se anulen decenas de condenas y esto signifique un golpe para Lava Jato, el proceso contra la corrupción más importante de las últimas décadas.

