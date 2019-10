Otro médico denunciado: lo acusan de violar a una paciente

Las denuncias y posterior detención del gastroenterólogo infantil Fernando Vinuesa (54), que se dieron a conocer en las últimas semanas, generaron un gran impacto debido a que se trata de un conocido galeno de la capital provincial. El hombre, ahora en libertad, enfrenta dos causas judiciales, una por abuso sexual simple y la otra por acoso en diferentes juzgados posadeños.

Cuando los hechos salieron a la luz, después de cinco meses, también emergieron otras acusaciones, aunque solamente las mencionadas tienen su correlato en el ámbito judicial. Sin embargo, no se tratan de las únicas causas judiciales contra un médico posadeño.

Según pudo saber El Territorio, en el Juzgado de Instrucción Tres, que preside el magistrado Fernando Verón, también se tramita una grave denuncia: un conocido traumatólogo, identificado como Mauricio D., fue acusado de violar a una mujer de 30 años en una consulta realizada en un sanatorio sobre la avenida Junín, en el microcentro de Posadas.

Según la denuncia a la que tuvo acceso este medio, la mujer llegó al consultorio el día 11 de abril, en horas del mediodía. Se había hecho unos estudios ordenados por el mismo médico, por lo que fue a llevarlos para que los revise. Llegó sola, sin el acompañamiento de su familia, como la vez anterior.

El pronóstico, dijo el profesional, no era bueno, ya que tenía una desprendimiento de uno de sus músculos. De esta forma, pidió que camine, que se saque el pantalón para quedarse en ropa interior y luego que se acueste en la camilla, boca abajo. En esa instancia -siempre según la denuncia- trabó la puerta con llave y luego se produjo el ultraje.

En la constancia policial se lee que la mujer dijo que el galeno empezó a palpar la zona inflamada, en el glúteo, cerca de la entrepierna, hasta que corrió su prenda íntima y la accedió. La presunta víctima buscó sacarse, pero el médico no paró con su accionar. Luego le pidió que volteara y nuevamente la accedió.

El profesional, dijo la denunciante, luego pidió saber cuándo había sido la última vez que había tenido relaciones y le consultó si usaba juguetes sexuales, al expresar que eso podía haber generado la inflamación. Insistía con las preguntas, aunque fueran respondidas. Recetó un tratamiento y pidió que vuelva luego de 20 días.

La denuncia se hizo en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I, pero tanto la denunciante como su abogado expresaron que no han tenido avances, ni citaciones. La mujer sufre de estrés postraumático y asegura que después de que se conocieran los hechos que le endilgan a Vinuesa, volvió a revivir todo lo ocurrido.

“Esta persona violó todos los protocolos para su satisfacción sexual, ni siquiera usó guantes”, señaló el letrado Sergio Rafael Báez, abogado de la mujer, en diálogo con El Territorio. Expresó que el caso no tuvo ningún avance y el profesional médico aún no fue citado a declaración indagatoria.

“Es un médico muy conocido y se lo acusa de un delito muy grave, estamos hablando de una abuso sexual gravemente ultrajante”, acusó. En tal sentido, expresó que desde el Juzgado mandaron una citación para que la víctima ratifique los hechos en sede judicial, pero esa notificación nunca llegó.

Ante la quietud de la causa Báez pidió constituirse como querellante y actor civil, trámite que concretó en la víspera. De esta forma, podrá solicitar medidas de pruebas y tener acceso al expediente.

También denunció que la mujer no tuvo ningún tipo de contención.

La víctima también accedió a hablar con este diario y señaló que ante la violación tuvo que recurrir a un psiquiatra. “Me dijo que tuve una reacción normal frente al miedo. Que existen tres formas de reaccionar frente a una situación de peligro, de las cuales una es correr, la otra es gritar y la tercera es lo que me pasó, de quedarme paralizada”, contó.

“Yo sabía lo que estaba pasando, sabía que estaba mal, pero no podía reaccionar. Él – por el psiquiatra – me dijo que esa situación se debe a que realmente no esperaba que pase. Uno confía en los profesionales a los cuales acude, pero como fue algo totalmente inesperado para mí y el cuerpo reaccionó de esa manera”.

La mujer, compungida, señaló que ante eso tuvo que ser medicada y que su diagnóstico es estrés postraumático, tal y como consta en el los informes médicos que tiene.

Añadió que tras los casi seis meses que pasaron, “sigo medicada, sigo reviviendo esas imágenes, no con la misma frecuencia que en ese momento y los primeros meses, pero siguen. Me sigo acordando de cada palabra, cada cosa, cada momento”.

En el mismo sentido, expresó que se trata de “algo que con el tiempo va pasando; no sé si la palabra es superarlo, pero no creo que pueda olvidarlo. Es como que se aprende a vivir con eso”.

Finalmente, pidió que se haga justicia y que da a conocer el caso ante la posibilidad de que haya otras víctimas y que estás puedan animarse a dar su testimonio.