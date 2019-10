Dengue: preocupa el aumento de criaderos domiciliarios de mosquitos

Se cumplen hoy seis días desde que terminó la 29ª edición del Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraa) en los barrios de Posadas. Ahora, en el Instituto de Vigilancia y Control de Vectores de la ciudad se encuentran en pleno proceso de análisis y carga de los datos que arrojaron las muestras. Y si bien todavía los resultados no están listos, se supo que hay un incremento en el número de los criaderos domiciliarios, lo que alarma a las autoridades sanitarias ante la inminente llegada de la temporada estival y el inicio de la temporada de brote para dengue.

“Uno de los datos que nos da este Liraa es que aunque el porcentaje larvario es casi igual que en septiembre del año pasado, es quizás un poco más elevado, el índice de Breteau (IB) se modificó”, señaló a El Territorio Fabián Zelaya, director del instituto.

El IB es un valor numérico que define el número de insectos en desarrollo que se encuentran en las viviendas por la cantidad del total inspeccionado, mientras que el índice de viviendas establece la cantidad de casas que tienen criaderos. De estos, el de mayor importancia es el IB, dado que si es menor al 5%, es leve la probabilidad de contagio y si es superior a ese número, el riesgo de transmisión con carácter epidémico aumenta.

En el Liraa de septiembre del 2018, de cada 100 casas inspeccionadas el índice era del 7% y en la edición recientemente concluida esos números fueron superiores, evidencian los datos preliminares.

En ese sentido, lamentó que “estamos viendo que la gente está dejando nuevamente criaderos pequeños. Esos microcriaderos, como tapas, tachos, latas, juguetes abandonados, potes de telgopor, acumulan agua y hoy pueden ser un potencial criadero y con estas lluvias pasan a ser criaderos, eso es lo que nos llamó la atención en este Liraa, que el índice de Breteau aumentó y predominan criaderos pequeños”.

En síntesis, hay mayor cantidad de recipientes pequeños en pocos domicilios, explicó el profesional. “El descacharrado cumple su función, porque se eliminan macrocriaderos, pero ese microcriadero es el que tiene que eliminar el vecino. Por eso insistimos en que después de cada episodio de lluvia la gente salga a su patio, mire, controle y vuelque el recipiente con agua”, agregó Zelaya.

Es que el 80% de los criaderos está en los pequeños recipientes, que no se sacan en un descacharrado, por eso vital limpiar los patios. Verano complicado

Otro de los datos que alarma en los ámbitos de Salud Pública es que populosos barrios como Villa Cabello e Itaembé Miní Oeste son los que tienen los índices más elevados, es decir que de desatarse un brote el mal avanzaría más rápidamente.

“Ya estamos hablando con los delegados para informar la situación de cada delegación. La idea es charlar con ellos, mostrarles la situación y que cada delegado o referente baje a la comunidad para el trabajo conjunto entre el instituto, saneamiento ambiental, la delegación vecinal y vecinos”, comentó.

Además, anticipó que en materia epidemiológica, este verano será más complejo que el anterior. “Lo que nos va a marcar como va a ser la temporada es el Liraa de diciembre, pero creo que el tema se viene más complicado que en el verano pasado, justamente por estos fenómenos climáticos en los que llueve, luego sale el sol y no hubo un invierno suficiente. Por eso creo que el verano se va a venir complicado siempre y cuando el vecino no tome conciencia que la lucha contra la enfermedad vectorial es de todos”, explicó.

Pero “después de lo que pasó en 2015/2016, la gente entiende y no quiere volver a pasar por lo que pasamos en esa gran epidemia. La gente colabora, cuando se le explica dónde, por qué y qué se está haciendo”.

También contó que en la dependencia comunal tienen tres camiones que trabajan todos los días de mañana y tarde retirando seis camiones de basura con 4.000 kilos de residuos cada uno.

“Sacamos cocinas, lavarropas, canaletas, heladeras, lonas, piletas en desuso. Todo eso se elimina, se compacta, no se tira en otro lugar, no se ocupa como relleno. Pero no llevamos madera, escombros ni ramas”, indicó.

Y sostuvo que siguen comunicados con sus colegas encarnacenos para “trabajar de forma conjunta, la idea es seguir trabajando con ellos y ver que actividades hacen que nosotros podamos sumarnos y viceversa”.

Al respecto, Walter Villalba, ministro de Salud de la provincia, le dijo recientemente a este medio: “En Misiones estamos en una situación compleja en el contexto de Brasil y Paraguay, porque ambos países tienen circulación y tuvieron mucha cantidad de casos y sobretodo los cuatro serogrupos circulantes de dengue”.

En Paraguay temen la reaparición de fiebre amarilla El director de Vigilancia Epidemiológica de la séptima región sanitaria de Paraguay, Miguel Ruiz, habló con El Territorio acerca de la situación de las enfermedades aédicas en Itapúa, principalmente en la ciudad de Encarnación. Ruiz señaló que están enfocados en “los trabajos que corresponden a prevención y lucha contra los vectores, en este caso el mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya”. Además se mostró alarmado ante el inminente peligro “de la reintroducción de la fiebre amarilla en Paraguay, respecto a los casos que están teniendo en Brasil, por eso estamos previendo todo eso y haciendo trabajos en consecuencia”. Expresó que el índice larvario pos invierno es alto en varios lugares de Encarnación. “El promedio es alto, el último nos salió 4,1, siendo que 1 es bajo, con el que no hay probabilidades de transmisión de dengue; de 2 a 3 es intermedio y más de 4 indica alto y hay riesgo de transmisión y un índice poblacional de mosquitos alto”. En esa línea destacó que “como país estamos libres de fiebre amarilla, sarampión y malaria y queremos mantenernos así. Eso hace que se intensifiquen las campañas de vacunación en zonas de frontera, en diferentes distritos y ahora con la resolución de la exigencia del carnet de fiebre amarilla para paraguayos que van y extranjeros que vienen de zonas donde hay circulación de esa enfermedad, a quienes se les exige el carnet en la frontera para certificar que vienen inmunizados”. También comentó que en los últimos días, en una minga ambiental (trabajo comunitario de limpieza) de dos horas, se eliminaron 2.425 criaderos del mosquito Aedes aegypti dentro del Circuito Comercial de Encarnación. Según las autoridades sanitarias, este mismo escenario se estaría repitiendo en varios barrios de Encarnación y ciudades vecinas, lo que facilita un inminente brote de casos de dengue, teniendo en cuenta que el índice de infestación larvaria supera el 4% y es considerado crítico. Y siguió: “Por eso creemos que este año, al cumplirse ese ciclo que habitualmente se da, de tres o cuatro años con respecto a la última epidemia, tenemos un riesgo mayor de tener un brote epidémico como en 2015/2016, pero con el agregado de que hemos tenido en el último brote circulación al DEN-4, esto incrementa las posibilidades de un caso hemorrágico o más grave. Por eso ya estamos trabajando con los intendentes, teniendo en cuenta que hay municipios que van a tener recambio de gestiones, y tratamos de que no se desarmen los equipos de salud que ya están armados”.