Jorge Asís: “Néstor Kirchner fue el último gran caudillo”

El analista político Jorge Asís enalteció la figura del expresidente Néstor Kirchner, a quien lo definió como “el último gran caudillo”. “Fue el último gran constructor del poder que hubo en Argentina y merece una novela. Si creés que fue un delincuente, no entendiste nada”, comentó. Por su parte, advirtió que “el paquete que va a recibir Alberto Fernánez” si gobierna “es atroz”.

El lunes, el periodista y escritor resaltó la figura de “la doctora”, como se refiere a la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner. Así, sostuvo que fue la principal protagonista por la que el espacio opositor venció en las PASO a Junto por el Cambio. Ahora, recordó al esposa de ella y acentuó sus virtudes al frente del país.

“Si creés que Kirchner fue un delincuente, no entendiste nada“, enfatizó el Turco. “Fue el último gran caudillo, el último gran constructor de poder que hubo en la Argentina y merece una novela”, agregó con sumo ímpetu en una entrevista brindada al programa que es conducido por la periodista Viviana Canosa y es emitido por América TV.

Por su parte, ratificó que la alianza que tiene a Alberto Fernández como postulante presidencial se impondrá en las elecciones del 27 de octubre. “Juntos por el Cambio está cocinado”, afirmó. A su vez, alertó sobre la herencia que recibirá el exjefe de Gabinete una vez que asuma su presunto Gobierno: “El paquete que va a recibir es atroz”.

A su vez, consultado si el exlegislador porteño puede simular al santacruceño, explicó: “Si quiere replicar la épica del primer kirchnerismo, también lo puede hacer del pico. No se puede entender a este movimiento sin entender el fenómeno recaudatorio. No tenés otra alternativa que tutearte con el populismo cuando tenes el 35% de pobreza”.

El lunes, en diálogo con el programa “La Mirada”, de Canal 26, el exembajador argentino en Portugal enfatizó que Cristina está “más activa que nunca” y rechazó que se acerque su final en la política. “En un principio, yo no creo que se retire y no tiene por qué retirarse”, dijo. De hecho, expresó que desde el oficialismo no quieren aceptar “que les ganó la doctora”.

“Cena con banqueros y hasta va y se reúne en la casa de Sergio Massa”, añadió. En relación a los encuentros que se llevan a cabo en la residencia del candidato a diputado, contó: “En la casa de Massa hay muchas reuniones, es una suerte de Mirtha Legrand de la política y no trascienden todas las reuniones que se hicieron”.

