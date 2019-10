Juan Grabois dijo que apoya al Frente de Todos

“Hay una demonización de la protesta social. A los que dirigentes sociales que somos los que reclamamos, los que nos quejamos se nos critica por cualquier cosa, nos pueden inventar cualquier descalificación. En cambio, no salen informes criticando a sindicalistas que por ahí son recontracorruptos, pero que no reclaman”, expresó Juan Grabois, el dirigente de movimientos sociales de declaraciones más altisonantes, en diálogo con Clarín.

Grabois quiso hablar sobre los últimos datos de pobreza relevados por el Indec. Entre sus definiciones, planteó su apoyo al Frente de Todos. “Adhiero a una de las fórmulas (la de Fernández-Fernández) más por el espanto a la situación actual que porque tenga plena coincidencia con todo”.

También consideró que sus expresiones sobre “reforma agraria” se utilizaron con “mala leche”. “Por esas dos palabritas, que están en la constitución de Neuquén que tiene un artículo de reforma agraria, se usó eso, se extrapoló, se inventó una teoría de que ‘vamos por lo tuyo’, varios días después de lo que dije. Se inventó una campaña en las redes sociales, salieron varios integrantes del bloque macrista a atacarme por expresar una idea y esa es una forma de dañar el debate”, expresó.

“No está mal debatir y plantearlo, pero en mi caso tengo que tener más cuidado de no dejar tan fácil el flanco para que desacrediten todo el trabajo que hacemos y las propuestas que hacemos manipulando o tergiversando alguna expresión o alguna idea”, expresó.

“El Gobierno tiene distintas formas de disciplinar a los que reclaman, porque la inflación de este año va a ser de un 55%. Si alguien hace una huelga para que los trabajadores que están baje su convenio empaten a la inflación, ni siquiera digo que le ganen, lo tildan de cualquier cosa. Es una demonización de los que reclaman”, dijo Grabois.

“Nunca vas a escuchar que se critica a un dirigente social o sindical que no reclama. Si vos no reclamás, nadie va a hablar de qué zapatilla usas o si te expresas bien o te expresas mal, o a difamarte como me dijeron a mi que ‘cobraba una comisión a la cobertura’. Salen a decir eso porque no quieren que reclames en la televisión, ya ni siquiera que reclames en la calle. Podes ponerle todos los buenos modales, pero no quieres que reclames frente a la emergencia alimentaria que se votó y no se está cumpliendo”, señaló.

“Hay un mito sobre la gente que vive del mal llamado plan social. Nadie vive con $ 7.500. Es un complemento a otra actividad”, planteó. Según sus datos, la ayuda social roza “el 1,2% del gasto público” y la direccionada a organizaciones sociales con planes de reconversión productiva “está en torno al 0,3%”.

“Hoy tenemos un salario mínimo por debajo de Bolivia, Perú y Paraguay”, criticó. Grabois relativizó la inversión del Gobierno en infraestructura para barrios carenciados, mientras que enfrenta al candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto y a la ministra de Seguridad -Patricia Bullrich-. En cambio, rescató que “el gobierno local de la Capital Federal hizo obras importantes en las villlas” y que “en algunos pequeños tramos del Gobierno” se pudo “incorporar a las organizaciones en la búsqueda de soluciones conjuntas”, como sucedió con la ley de barrios populares.

“Estoy cada vez más convencido de que cuando (Mauricio) Macri habló de pobreza cero o cuando dijo que había que evaluar su mandato por los indices de pobreza, no se equivocó, no fue un error, fue un fraude. Ellos tienen la mentalidad que los derechos sociales son un costo. La idea de ellos es minimizar los costos . Su idea es transferir recursos de las mayorías a las minorías muy ínfimas”, criticó. “Vos podés hacer una promesa (como “pobreza cero”) y no se te dio. Pero ellos mintieron, sabían que no iban a cumplir”, destacó.

“Hay un proceso de recontraconcentración de la riqueza. El segmento más bajo (el decil de menos ingreso) perdió el 19% del poder de compra de sus ingresos. Y el 10% más alto ganó algo, el 1%. Pero si dentro de ese 10%, si se vuelve a segmentar al 10%, ahí está dónde se fue la plata. El Gobierno generó más pobres. Y a su vez, los pobres son más pobres. Aumentó la brecha de pobreza, que es la distancia entre los ingresos de los pobres y lo que necesitarían para salir de la pobreza”, fustigó.

“Hoy tenemos que la casi mitad de los trabajadores que cobran un salario fijo, estable y remunerado está apenas por debajo de la línea de pobreza. Imaginá que si así está el que tiene el por decirlo de alguna manera el ‘privilegio’ de tener un trabajo estable y remunerado, ya te podés imaginar si estás en la economía informal” , resaltó.

“Un salario mínimo de un trabajador en blanco, un laburante de 8 horas, es de $ 15.000, que orilla la línea de indigencia. Para no ser pobre, se necesitan dos salarios mínimos. Aceptar eso es grave”, se paró.

“Hay cuatro mitos sobre las organizaciones sociales”, detalló. “El primero es que los movimientos populares están compuestos por gente que no trabaja. Salvo excepciones, la inmensa mayoría trabajan; son cartoneros, recicladores, horticultores, cebolleros, feriantes, cocineras, constructores. Hay una enorme cantidad de trabajos y actividades que se desarrollan en los barrios, la atención a la gente más vulnerables por adicciones las realizan los compañeros de los movimientos populares”, puntualizó.

“El segundo mito es que viven del plan. Es mentira. Nadie puede vivir con $7.500, que es la mitad de la línea de indigencia. Es un complemento de un ingreso que el laburante gana en su actividad principal, que se labura en la comitiva o en el sector microinformal”.

“El tercer mito, grosero, es que las trasferencias (de dinero del Estado) las manejan los movimientos populares. Se maneja todo a través de una tarjeta bancaria, personal e intransferible. Hay dos programas que tienen 500.000 beneficiarios. Uno es con contraprestación educativa. El otro es con contraprestación laboral. En este último, algunos proyectos productivos (no llegan a la mitad) lo coordinamos alrededor de 50 organizaciones sociales. Es menos de un cuarto de la totalidad de lo que se conoce como organizaciones sociales” puntualizó.

“Todos los programas sociales no representan ni un 1,2% del gasto público. Y los que están vinculados a los movimientos populares, menos de un 0,3% del gasto público. Plantear que esto tiene alguna incidencia en los problemas sociales es buscar convertir a los que luchamos contra la pobreza en responsables de la situación”, azuzó. “Es una forma de proyección psicológica de los fracasos del propio Gobierno”, agregó.

“El Gobierno intenta retrucar sobre la pobreza con mitos o relatos, como que tienen mucha obra pública, mucha cloaca, muchas conexiones de agua. Es falso, es mentira. La cobertura de agua potable aumentó el 1%. la cobertura de cloacas aumento al 66% del 64%. No llego al 3% de mejora. En todas las obras, ni el 10% están en las villas y asentamientos, en los lugares con más pobres. No es verdad que hay menos ingresos y hay más infraestructura.

