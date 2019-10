Italia rescató a un millón de náufragos

Desde 1991, la Guardia Costera italiana ha salvado a aproximadamente un millón de personas en todo el Mediterráneo, dijo hoy el capitán Andrea Tassara, de esa fuerza, en su discurso ante el Parlamento Europeo.

El marino explicó la situación en el Mediterráneo central ante los legisladores y detalló que Túnez no tiene un área de búsqueda y rescate (SAR) a pesar de haber ratificado el Convenio de Hamburgo, la convención internacional sobre búsqueda y salvamento en el mar.

Además, señaló Tassara, “Egipto tiene un área SAR pero no ha ratificado la convención, mientras que Libia ha ratificado la convención y tiene su propia área de SAR”. Precisiones, que muestran el caos del mar Mediterráneo.

“El esfuerzo realizado por Italia para cuidar a los inmigrantes y luchar contra los traficantes es fuerte”, pero también es necesario profundizar porque “esta enfermedad no nace en el mar, se desarrolla en tierra firme, por lo que es absolutamente necesario actuar allí”, agregó Tassara.

“La Guardia Costera italiana ha podido hacer frente a la emergencia de los inmigrantes mediante la rápida adaptación de su dispositivo, a través de un esfuerzo sin precedentes, y desde 2013 se ocupa de rescates en el mar en un área uniforme que equivale a un tercio del Mediterráneo”, precisó luego. Sin embargo, en respuesta a semejante emergencia, “solo podemos tener un enfoque internacional compartido”, opinó Tassara. “Italia nunca ha retrocedido frente a operaciones de rescate marítimo, pero debemos cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales”, dijo el capitán de buque, que representa a la Guardia Costera italiana.

ansa