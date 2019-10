Miguel Ángel Pichetto, sobre sus dichos acerca de las villas: “Me refería a dinamitar los bunkers”

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aclaró este jueves que cuando usó la palabar “dinamitar” para hablar del narcotráfico en la Villa 1-11-14, se refería a los bunkers en donde se produce y comercializan drogas, y no al barrio en sí. A su vez, dio su opinión respecto al acto de unión sindicalista en la que participó Alberto Fernández e hizo un diagnóstico del nivel de conflicto que observa en la calle.

Respecto del primer tema, indicó: “Yo dije que la Argentina que no queremos es la que apareció en un canal de televisión, donde mostraban una cola para comprar marihuana y otra para comprar cocaína, y había personajes, ciudadanos, extranjeros y también habría argentinos en los bunkers vendiendo marihuana y cocaína. Me refería a dinamitar los bunkers, romperlos, y entrar con toda la fuerza de la ley en las villas para evitar de que esos sean los lugares de distribución de las drogas que destruye a los jóvenes. No hablé de dinamitar la villa”.

Horas antes, el senador había manifestado en una charla con estudiantes de periodismo en Editorial Perfil que “en una villa de acá, la 1-11-14 había dos colas, una que manejaba el narcotráfico paraguayo, …para no ponerle calificación de nacionalidades, porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada, que tiene vinculación con la marihuana, hacía la venta de marihuana. Y otros muchachos de afuera del país, que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Dos colas. Todo esto fue tomado por un drone y después entró la Gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire”.

A su vez, agregó: “La verdad que no nos fue muy bien con las villas en términos de votos, pero no tengo nada con la gente que vive en una villa, las que trabajan no tengo ningún problema. Ahora los que delinquen vendiendo droga hay que darles y atacar con todo, hay que terminar con las penas leves”.

En diálogo con la periodista Clara Mariño en “A fuego lento”, que se emite por Canal 26, el candidato a vicepresidente se refirió al acto de unidad sindical en el estadio de Lanús, en donde la CTA de los Trabajadores comenzó a transitar el camino que desembocaría en la convergencia con la CGT.

Para Pichetto, esta foto de unidad que ofrecieron los sindicalistas “está enmarcada en el proceso electoral, difícilmente dure en el tiempo”. “Las visiones de la CTA son más duras, confrontativas, de colisión, la CGT tiene una historia más ligada a la concertación y al diálogo. La experiencia histórica indica que difícilmente dure”, agregó. E insitió: “Creo fundamentalmente en la vocación de dialogo de la CGT, la CTA ha sido más bien confrontativa”.

Respecto a los planes sociales, afirmó en otro pasaje de la entrevista que “hay que terminar con los que lucran con la pobreza, los niveles del gasto social en Argentina son inconmensurables”. “En términos proporcionales, cuando uno analiza el presupuesto presentado por Lacunza, el 75% del total es gasto de seguridad social. La media de un país normal anda en el 35%”. Para el senador, “el plan debería ser un instrumento de emergencia por un periodo de tiempo, después hay que buscar trabajo, ya que los que pagan son los que se levantan a la mañana y trabajan, y encima tienen una carga impositiva fenomenal”, expresó.

Pichetto ya había pronunciado declaraciones contra comunidades de extranjeros que viven en la Argentina. Hace pocos días relacionó el aumento del índice de pobreza con el hecho de que los venezolanos que ingresaron al país “estén todos trabajando”. A su vez, en septiembre, criticó el regreso al país de una mujer peruana que había sido deportada por narcotráfico y aseguró que “el país está enfermo”.

msn