Gustavo Alfaro y su advertencia para la revancha contra River

“¿Por qué sería una hazaña dar vuelta la serie con River? Nosotros tenemos confianza y es Boca. Entiendo que River está bien, pero no subestimen a Boca. Es Boca, es Boca…”.

Poquito más de media hora había pasado del sufrido 1-0 ante Defensa y Justicia para mantener el liderazgo absoluto de la Superliga cuando Gustavo Alfaro dejó Florencio Varela con una frase elocuente. Con un aviso concreto. Con una muestra de fortaleza pública luego de las apariciones de Daniel Angelici y Nicolás Burdisso.

“Tengo 15 días para trabajar con la idea de revertir la serie. Nos tenemos fe. Enfrente hay un muy buen rival, pero tenemos todo como para revertir esta realidad. Y claro que la experiencia talla en estos partidos, como la capacidad, las batallas disputadas… Todo ese tipo de cosas pesan”, agregó el entrenador.

El mismo hombre que se plantó desde el comienzo de su conferencia de prensa de este domingo por la noche: “Primero estaba la necesidad que teníamos de volver a la victoria en el torneo local, porque habíamos empatado con Newell’s y perdido por la Copa. Teníamos que demostrar que el equipo está de pie y debe seguir peleando. Sabía que iba a ser complicado y el desgaste nos podía pasar factura”.

OTRAS RESPUESTAS DE ALFARO

La lesión de Wanchope: “Tiene una molestia en el gemelo desde que terminó el partido con River y la sensación le siguió toda la semana. Se verá cómo sigue. Voy trabajando con los jugadores que tengo y veremos si están aptos o no. Si el partido (con River) fuera mañana, Wanchope no estaría… Pero aún es prematuro. De la misma manera se hablaba de Salvio, con quien nos pasó lo mismo. Mi idea era usar más a Salvio, pero no pude; lo podría haber puesto hoy, pero corría un riesgo. Son situaciones que vamos a evaluar”.

Análisis contra Defensa: “La idea no era que el equipo se retrasara sino presionar en la salida rival. ¿Cuántas pelotas tiró Defensa afuera en el primer tiempo al querer salir con los laterales por la presión que ejerció Boca? Pero teníamos jugadores como Marcone y Alexis (Mac Allister) que habían jugado el martes. Almendra tenía una fatiga en el gemelo y eso te quita fluidez física. Ahí es donde yo digo que la segunda parte la podíamos llegar a padecer”.

