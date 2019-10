Muñeco de Greta Thunberg colgado bajo puente en Roma

Un muñeco que representa a la conocida sueca activista Greta Thunberg fue hallado esta mañana colgado con una cuerda bajo el puente en la calle Isacco Newton de Roma.

Sobre el muñeco, con trenzas y un manto contra la lluvia, había pegado un cartel con la leyenda “Greta is your God” (Greta es tu Dios”.

La fiscalía de Roma está investigando un delito por amenazas agravadas. El procedimiento, por ahora contra desconocidos, cuenta con la coordinación del fiscal adjunto Francesco Caporale, que espera informes de la policía.

El secretario general del Partido Democrático (PD), Nicola Zingaretti, afirmó que hay “también violencia macabra contra Greta Thunberg. Condenamos con fuerza este gesto de quien no respeta las ideas cuando no las comparte”.

ansa